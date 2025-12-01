王心凌率歌迷「默哀香港大火」！自爆20年前被掏空 離開台灣心聲曝

記者徐珮華／台北報導

王心凌「Sugar High 2.0」世界巡演美國紐約站，11月28日在麥迪遜廣場劇院（The Theater at Madison Square Garden）登場，成為首位在該場館開唱的華人女歌手。日前香港大埔宏福苑爆發大火，超過百人罹難，王心凌也在演唱會中帶領全場默哀片刻，氣氛感傷。

王心凌「Sugar High 2.0」紐約站。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌以沉穩而真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱。

王心凌坦承20年前一度覺得自己被掏空，飛往紐約修復身心。（圖／天晴娛樂提供）

此外，王心凌分享自己上次到紐約是20年前，當時工作量龐大，2年內發行5張專輯、拍攝3部戲，「我記得拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約3週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活」，也藉此找回「自在呼吸」的感覺。

如今相隔20年回到紐約，王心凌感性表示：「我帶著『Sugar High 2.0』、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市，來到Madison Square Garden。謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」

王心凌成為首位在MSG開唱的華人女歌手。（圖／天晴娛樂提供）

紐約場點歌橋段讓全場歌迷陷入瘋狂，王心凌不僅現場「抽歌單」，還走到台前親自確認點歌方向，讓這段自由度極高的互動成為全場最歡樂、也最不可複製的橋段之一。紐約歌迷火力全開，成功點播了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括〈遠在眼前的你〉、〈如果月亮會說話〉、〈陳淑芬與林志豪〉、〈愛的天靈靈〉等。

