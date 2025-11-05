王心凌稱親密伴侶是工作

「甜蜜天后」王心凌5日出席「心路基金會 歲末募款記者會」。王心凌日前被爆出與相識18年好友吳克群一同現身機場，且在飛機上兩人互動親密，被懷疑正熱戀中。對此，王心凌昨表示，跟吳克群是很好的朋友，被爆出緋聞後，他們沒有多聊，「好朋友有些事不用說太多」，有機會從好友變戀人？她僅說：「他一直都是我很好的朋友。」

談到感情近況，她笑說，「我努力囉，努力很重要」，目前身邊有對象？她直言：「有很多好朋友，但現在比較忙，都還是在工作，工作現在是我最親密的伴侶。」

她近來密集籌備演唱會，將赴美國舊金山、紐約開唱，跨年已有安排演出，及明年1月23、24日第5度唱進台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」收官場，她期待跟各地粉絲相見歡，「在不同城市、不同的場地會做一些調整，我會保持運動，讓自己不要生病感冒，都會戴好口罩，剩下就靠腎上腺素了。」未來會想唱進台北大巨蛋？她說這是以後的事情，新專輯也還沒進度，「現在一點眉目都沒有。」