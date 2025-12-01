王心凌紐約開唱！帶領歌迷為香港大火默哀 自揭過往曾被掏空

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，於28日晚間登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）隆重開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。

王心凌日前於紐約開唱。（圖／天晴娛樂提供）

在演出不久後，王心凌以沉穩而真摯的語氣說：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱，也讓所有人的心裡都有了同一份牽掛。

廣告 廣告

王心凌在演出中分享了自己與紐約的深刻故事，王心凌在台上表示，「上一次來紐約，是20年前了。那時候的工作量非常大，大概2年裡發了5張專輯、拍了3部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約3週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。

王心凌在演出中分享了自己與紐約的深刻故事。（圖／天晴娛樂提供）

紐約場最受矚目的，是在 MSG 登場的「點歌 Part」一個完全交給現場觀眾決定歌單走向的即興樂園。過程中王心凌多次被紐約歌迷的熱情逗笑，不僅現場抽歌單、還走到台前親自確認點歌方向，讓這段自由度極高的互動成為全場最歡樂、也最不可複製的橋段之一。紐約歌迷火力全開，成功點播了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈喜歡你怎麼辦〉、〈明天見〉、〈最想你的〉、〈遠在眼前的你〉、〈糖罐子〉、〈陳淑芬與林志豪〉、〈愛的天靈靈〉。每點一首，全場就再度掀起一次巨大歡呼。





更多FTNN新聞網報導

王心凌認了「有親密伴侶」！才剛爆復合老朋友 女神鬆口回應

張信哲紐約開唱遇遊行「走路上班」 金獎天后也到場朝聖

王心凌2場小巨蛋門票秒殺！沒買到的粉絲 「這個時間還有機會」

