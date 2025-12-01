CTWANT

王心凌紐約開唱 為香港大埔火災受難者與家屬靜默哀悼

周刊王CTWANT |常朝貴
王心凌《Sugar High 2.0》世界巡演正式登陸美國東岸。（圖／索尼音樂提供）
王心凌《Sugar High 2.0》世界巡演正式登陸美國東岸。（圖／索尼音樂提供）

王心凌《Sugar High 2.0》世界巡演正式登陸美國東岸，於11月28日晚間在指標性的 The Theater at Madison Square Garden (The Theater at MSG) 隆重開唱，成為首位登上該場館的華人女歌手，寫下重要的里程碑。演出開始，王心凌以沉穩語氣邀請全場觀眾為日前香港大埔火災的受難者與家屬靜默片刻，共同哀悼，讓紐約場充滿溫柔的牽掛。

王心凌說：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱，也讓所有人的心裡都有了同一份牽掛。

王心凌也分享了與紐約的深刻回憶。她提到20年前曾在此療癒因工作透支而「被掏空」的自己，重新找回「自在呼吸」的感覺。如今她帶著更完整的自己與《Sugar High 2.0》重返這座城市，與歌迷共同開啟紐約故事的嶄新一頁，感性發言引來全場熱烈掌聲。

現場氣氛沸騰，當〈花的嫁紗〉前奏響起，全場觀眾立刻化身「紐約巨型合唱團」，從頭到尾大合唱，成為最感染人心的畫面之一。此外，紐約限定的「點歌 Part」更是將氣氛推向最高潮，歌迷瘋狂點播〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈愛的天靈靈〉等十首歌曲，讓王心凌多次被熱情逗笑，全場宛如一座跟著點歌滾動的Sugarland音樂遊樂園。

王心凌11月28日晚間在指標性的 The Theater at Madison Square Garden (The Theater at MSG) 隆重開唱。（圖／索尼音樂提供）
王心凌11月28日晚間在指標性的 The Theater at Madison Square Garden (The Theater at MSG) 隆重開唱。（圖／索尼音樂提供）

