王心凌美國開唱！限定版「全新椅子舞」辣翻全場 親吐感性心聲

王心凌「Sugar High 2.0」世界巡演進軍美國，首站於奧克蘭Oakland Arena登場。為了首次於美國演出，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，除了重新編排〈Baby Boy〉椅子舞外，粉絲最愛的「鑽石雨」與「點歌環節」等經典段落也一一重現，讓美國觀眾感受到全方位魅力。

王心凌〈Baby Boy〉帶來美國限定全新椅子舞。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌以〈Bite Back〉、〈Baby Boy〉、〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉等歌曲帶動現場氣氛，再延伸至經典曲目〈從未到過的地方〉、〈月光〉、〈Sugar High〉等。〈花的嫁紗〉特別增加限定合唱橋段，當前奏響起，全場觀眾齊聲接唱，成為當晚最動人的互動之一。

王心凌首度在美國開唱。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌也在台上真誠分享自己的心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了熱巧克力，而每天的結尾是tequila shots，陪我調時差的好朋友。這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」

