王心凌親揭與吳克群關係 認有「親密伴侶」
王心凌今（11╱5）以愛心大使身分，出席心路基金會歲末募款記者會，呼籲各界熱心捐款，支持4千萬服務經費缺口。日前她被爆與好友吳克群在飛機上互動親密，被問是否有機會像Lulu（黃路梓茵）、陳漢典一樣友情變愛情？她笑說：「我如果每1個朋友都變成終身伴侶的話，我還要不要留一點名聲？我也是1個好好的女孩子家。」被問2人有發展可能嗎？她直言：「他一直都是我很好朋友。」也透露緋聞見光後與他沒多討論，「好朋友有些事情不用說太多啦」！
正在展開「SUGAR HIGH 2.0」世界巡迴演唱會的王心凌，明年1月23、24日將唱回台北小巨蛋，加上還要到美國開唱，她坦言忙到沒有自己的時間，「如果有一點空檔，我就會盡量把時間留給家人，然後媽媽是一定要空的，如果我時間比較滿，她們就會來台北找我，盡量囉，要好好工作也要好好顧好身體，畢竟跟小時候狀態不一樣，盡量去維持平衡，但是有時候也會覺得想挑戰自己到底可以做到什麼程度」。
被問感情現況？王心凌說：「我努力，努力還是要，現在還在努力的階段。」至於是否有可以努力的對象？她說：「有很多好的朋友，但是現在比較忙，還是在工作，工作現在是我最親密的伴侶。」
除要應付大量的工作，王心凌還得克服時差，她坦言：「我也不知道會怎麼樣，其實就是盡量保持運動，盡量讓自己不要生病感冒，我搭飛機口罩戴得蠻好，盡量讓自己的抵抗力是好的、盡量維持體能，剩下的就是靠腎上腺素。」
至於小巨蛋收官場的嘉賓人選，王心凌笑說：「王心凌的演唱會最重要的應該是王心凌，但是因為是收官場，所以我們現在還是有緊鑼密鼓的籌備驚喜給大家。」被問是否計畫挑戰大巨蛋？她低調表示：「這是以後的事，以後再說。」而歌迷期待的新專輯，她尷尬表示：「不知道耶，一點眉目都還沒有確定，有這個目標，但是還沒有眉目，怕大家會一直問，我會害怕。」
身為心路基金會愛心大使，王心凌呼籲遲緩兒真的很需要幫助，「需要很多金錢、很多人力，我覺得遲緩兒這個問題不只是孩子本身，他也是一個家庭、整個社會的事情，現在這個社會真的需要這樣力量」。
更多太報報導
黃秋生曾與黃明志、謝侑芯拍MV 震驚他捲命案曝最後對話
製作人B2斷聯王子 祭高額違約金約束啦啦隊
廣播金鐘得主張啟樂搞錯預產期 淚迎愛女「我終於成為港仔台爸了」
其他人也在看
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 7 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
《女外科2》男主朱軒洋、王大陸都出事 公視保薛仕凌：依原計畫進行
《村裡來了一位女外科》第二季災難頻頻，第一季的朱軒洋因為劈腿被換角，原本由王大陸接棒，沒想到爆出閃兵問題，最後由薛仕凌接手拍完，沒想到他5日赴警局自首閃兵役，是否再度面臨換角，公視作出回應。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 11 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 22 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
黃明志投案全程曝光！大馬警方駁「第三者」說 謝侑芯命案恐藏黑幕
「漂向北方」歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案風波，震撼馬來西亞與台灣兩地演藝圈。案發超過兩週後，黃明志終於在今（5）日凌晨現身吉隆坡警局投案，全案已從猝死案正式升格為「謀殺案」偵辦。大馬警方證實，將延長拘留6天以深入調查，並嚴正駁斥外界謠傳的「第三者說」，強調現場僅兩人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 13 小時前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 9 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對
岑永康場場痛哭！被問女兒感情現況 嚴肅喊：不想面對EBC東森娛樂 ・ 23 小時前