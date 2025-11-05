王心凌親揭與吳克群關係 認有「親密伴侶」

王心凌今出席心路基金會歲末募款記者會。心路基金會提供



王心凌今（11╱5）以愛心大使身分，出席心路基金會歲末募款記者會，呼籲各界熱心捐款，支持4千萬服務經費缺口。日前她被爆與好友吳克群在飛機上互動親密，被問是否有機會像Lulu（黃路梓茵）、陳漢典一樣友情變愛情？她笑說：「我如果每1個朋友都變成終身伴侶的話，我還要不要留一點名聲？我也是1個好好的女孩子家。」被問2人有發展可能嗎？她直言：「他一直都是我很好朋友。」也透露緋聞見光後與他沒多討論，「好朋友有些事情不用說太多啦」！

正在展開「SUGAR HIGH 2.0」世界巡迴演唱會的王心凌，明年1月23、24日將唱回台北小巨蛋，加上還要到美國開唱，她坦言忙到沒有自己的時間，「如果有一點空檔，我就會盡量把時間留給家人，然後媽媽是一定要空的，如果我時間比較滿，她們就會來台北找我，盡量囉，要好好工作也要好好顧好身體，畢竟跟小時候狀態不一樣，盡量去維持平衡，但是有時候也會覺得想挑戰自己到底可以做到什麼程度」。

被問感情現況？王心凌說：「我努力，努力還是要，現在還在努力的階段。」至於是否有可以努力的對象？她說：「有很多好的朋友，但是現在比較忙，還是在工作，工作現在是我最親密的伴侶。」

除要應付大量的工作，王心凌還得克服時差，她坦言：「我也不知道會怎麼樣，其實就是盡量保持運動，盡量讓自己不要生病感冒，我搭飛機口罩戴得蠻好，盡量讓自己的抵抗力是好的、盡量維持體能，剩下的就是靠腎上腺素。」

至於小巨蛋收官場的嘉賓人選，王心凌笑說：「王心凌的演唱會最重要的應該是王心凌，但是因為是收官場，所以我們現在還是有緊鑼密鼓的籌備驚喜給大家。」被問是否計畫挑戰大巨蛋？她低調表示：「這是以後的事，以後再說。」而歌迷期待的新專輯，她尷尬表示：「不知道耶，一點眉目都還沒有確定，有這個目標，但是還沒有眉目，怕大家會一直問，我會害怕。」

身為心路基金會愛心大使，王心凌呼籲遲緩兒真的很需要幫助，「需要很多金錢、很多人力，我覺得遲緩兒這個問題不只是孩子本身，他也是一個家庭、整個社會的事情，現在這個社會真的需要這樣力量」。

