王心凌認了「整個人被掏空」 按下暫停鍵逃離台灣

王心凌近日在美國巡演。天晴娛樂提供

王心凌攜「Sugar High 2.0」世界巡演正式挺進美國，於11月28日登上紐約地標級場館 The Theater at Madison Square Garden（MSG） 開唱，成為首位站上該舞台的華人女歌手，也為此次巡演寫下極具指標性的里程碑。

演唱會開始不久，王心凌以沉穩語氣向觀眾提到香港大埔宏福苑火災事件，並誠摯請全場一同默哀：「這兩天發生的火災讓人非常心痛，願這份安靜能陪伴受難者與家屬穿過黑暗。」數千名觀眾立即靜默致意，場面溫暖而莊重。

王心凌也分享與紐約的珍貴回憶，透露20年前首次造訪紐約，是為了逃離高壓工作、療癒身心：「我記得拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」

如今以更完整成熟的姿態，帶著巡演重返這座城市，她感性說：「謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」觀眾報以熱烈掌聲回應，氣氛令人動容。

本次紐約站還安排「點歌Part」，讓歌單完全由現場觀眾決定，王心凌在台上與觀眾互動、即興抽歌，歌迷熱情呼喊不斷。〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈明天見〉、〈遠在眼前的你〉、〈陳淑芬與林志豪〉等多首歌曲接連被點播，MSG場館宛如變身大型音樂嘉年華，歌迷站起來邊唱邊比心，熱度沸騰。



