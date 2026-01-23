王心凌走下延伸台「踉蹌險跌倒」嚇壞全場！ 超鎮定表現令人讚賞
王心凌23日帶著SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會唱回台北小巨蛋，加上1.0的版本，這個巡演將在24日的第79場完美落幕。SUGAR HIGH巡演長達2年半，其實對她的身心狀態是極為嚴苛的考驗，她曾經受傷、感冒、過度疲勞，甚至有在高強度演出後，下舞台因為體力透支而無法站立的時刻，為了每一次上台演出都能夠給出百分百的王心凌，她口罩不離身、嚴格的身體管理，巡演更維持高度節制的作息跟生活節奏，她學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。
一開場王心凌帶著20位舞群，穿著「Bite Back銀耀戰甲」從天而降重返小巨蛋，一開始就載歌載舞跳著〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉等快歌，20分鐘不停歇，展現驚人的唱跳實力，不過卻在走到延伸台跟大家打招呼時，卻不小心踉蹌一下，讓大家嚇了一跳。不過她還是鎮定的把歌唱好、把舞跳完，展現超強的適應能力。
唱完之後王心凌開心地四處打招呼，也特別照顧舞台左右兩側「視線不良區」的凌寶們，她說「謝謝你們在臨門一腳還是買了視線不良區！感謝！」也有凌寶用客語跟她對話，身為客家人的她也流利接招，還幫大家翻譯。她也不忘用台語跟大家打招呼，「大家吃飽沒？我來聽看看大家有沒有吃飽」，雖然演唱會禁止錄音錄影，但她看到大家錄影，只笑著說美顏模式開了嗎？台下回答打開了，她才走到延伸舞台。
其他人也在看
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 94則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 95則留言
麻衣父親胰臟癌逝世！她暴瘦現身：生命這麼脆弱
日籍女星麻衣（佐藤麻衣）去（2025）年曬出爸爸與兒子的合照，提到「爸爸生命只剩幾天」，隨後證實爸爸罹患胰臟癌，並傳出已於12月28日離世。失去至親的麻衣近日回台灣錄影，面對外界關心，她坦言過去一段時間總是一個人哭不停，甚至暴瘦到體重只剩41公斤。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34則留言
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 29則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 10則留言
戲裡許願戲外成真！高允貞IG追蹤破千萬 金宣虎留言祝賀甜翻
Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》開播後掀起追劇熱潮、話題不斷，由高允貞、金宣虎主演的組合，被大批觀眾狂讚「化學反應爆表」，兩人互動也從戲裡延伸至戲外，同樣讓粉絲嗑到不行。隨著劇集熱播，主演人氣也直線飆升，其中高允貞更迎來重要里程碑，個人IG的粉絲追蹤數正式突破一千萬。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
38歲張齡予宣布懷二胎！ 當眾戳氣球「揭曉性別」
38歲主播張齡予23日出席《健康零距離》三週年慶祝儀式，同時驚喜宣布自己再度懷孕的喜訊，在攝影機前戳默契球公布寶寶性別，二胎為女兒。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 2則留言