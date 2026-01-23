王心凌走下延伸台「踉蹌險跌倒」嚇壞全場！ 超鎮定表現令人讚賞

王心凌23日帶著SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會唱回台北小巨蛋，加上1.0的版本，這個巡演將在24日的第79場完美落幕。SUGAR HIGH巡演長達2年半，其實對她的身心狀態是極為嚴苛的考驗，她曾經受傷、感冒、過度疲勞，甚至有在高強度演出後，下舞台因為體力透支而無法站立的時刻，為了每一次上台演出都能夠給出百分百的王心凌，她口罩不離身、嚴格的身體管理，巡演更維持高度節制的作息跟生活節奏，她學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。

王心凌不小心踉蹌了一下。（圖／小娛樂）

一開場王心凌帶著20位舞群，穿著「Bite Back銀耀戰甲」從天而降重返小巨蛋，一開始就載歌載舞跳著〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉等快歌，20分鐘不停歇，展現驚人的唱跳實力，不過卻在走到延伸台跟大家打招呼時，卻不小心踉蹌一下，讓大家嚇了一跳。不過她還是鎮定的把歌唱好、把舞跳完，展現超強的適應能力。

唱完之後王心凌開心地四處打招呼，也特別照顧舞台左右兩側「視線不良區」的凌寶們，她說「謝謝你們在臨門一腳還是買了視線不良區！感謝！」也有凌寶用客語跟她對話，身為客家人的她也流利接招，還幫大家翻譯。她也不忘用台語跟大家打招呼，「大家吃飽沒？我來聽看看大家有沒有吃飽」，雖然演唱會禁止錄音錄影，但她看到大家錄影，只笑著說美顏模式開了嗎？台下回答打開了，她才走到延伸舞台。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導