王心凌跨年嗨唱〈愛你〉！5台大型機器人機器人一起跳 120位舞者助陣

記者鄭尹翔／台北報導

每年備受關注的湖南衛視跨年盛典再度端出高規格舞台，特別邀請「甜蜜天后」王心凌登台演出，以結合音樂、舞蹈與科技的震撼演出，瞬間引爆全場氣氛，也被觀眾譽為本屆跨年最具代表性的名場面。

王心凌唱跨年。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌此次為跨年舞台量身打造氣勢磅礴的經典組曲，一口氣串聯〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉與〈彩虹的微笑〉等多首代表作，熟悉旋律接連響起，勾起無數觀眾的青春回憶，全場跟著節奏齊聲合唱，現場氣氛瞬間沸騰。

廣告 廣告

舞台製作規模堪稱跨年等級中的頂規配置，王心凌攜手120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演。機器人同步跳起〈愛你〉經典舞步，畫面可愛又帥氣，搭配精密走位與舞群編排，打造出充滿未來感與娛樂性的震撼舞台，讓觀眾驚呼連連。

整場演出透過燈光、雷射與LED視覺特效層層堆疊，舞者與機器人動作完美融合，宛如一場大型流動式音樂劇。王心凌以金色造型閃耀登場，甜美笑容與精準舞步展現多年累積的舞台實力，即使連續快歌演出，仍能維持穩定唱功與細膩情緒，展現天后級風範。

這段跨年演出不僅是經典金曲的回顧，更透過高規格製作與科技元素重新定義「甜蜜天后」的舞台樣貌。從青春偶像到成熟全能歌手，王心凌用實力證明影響力早已跨越世代，持續在華語流行舞台上發光發熱。

隨著跨年倒數落幕，王心凌這段結合音樂、舞蹈與科技的精彩演出，也被不少網友評為本屆跨年最吸睛舞台之一，再次印證她無可取代的國民級魅力。

更多三立新聞網報導

曹西平乾兒子苦求大家幫忙！協尋親屬授權處理後事 無奈沒法定父子關係

大咖天后桃園機場掉大筆現金！竟被他撿走了 公開發文曝對方身份

曹西平乾兒子可以處理後事了！龍千玉幫忙聯絡前夫曹南平 取得家屬授權

獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了

