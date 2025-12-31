王心凌跨年辣秀性感小蠻腰舞者 機器人齊跳金曲掀回憶殺

王心凌去年12月31日跨年夜在湖南衛視演出，又唱又跳多首熱門歌曲。（天晴娛樂提供）

「甜心教主」王心凌12月31日跨年夜於湖南衛視跨年晚會熱唱。她為了這個跨年舞台量身打造一段金曲組曲，氣勢十足，一口氣又唱又跳6首經典代表作，更攜手120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演，用心打造與眾不同的舞台演出。

王心凌身穿金色亮麗華服登上舞台，飆唱〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉及〈彩虹的微笑〉，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，全場跟著節奏齊聲合唱，氣氛熱鬧。

向來自我要求很高的王心凌，此次舞台製作規模堪稱跨年頂規配置，她攜手120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演，只見機器人在台上同步大跳〈愛你〉經典舞步的畫面，可愛又帥氣，整場表演透過精密的走位設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性的精彩舞台，她一登場收視也創紀錄，直接飆破2.39，有望成為4大衛視跨年收視最高峰。

