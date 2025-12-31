王心凌跨年飆唱6經典歌曲！「帶120位舞者、5大型機器人」演出 震撼畫面曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「甜蜜天后」王心凌今年受邀湖南衛視的跨年演出，王心凌帶著120位舞者同台演出，還結合5台大型機器人一起表演，特別又逗趣。

王心凌在湖南衛視跨年演出。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌此次為湖南衛視跨年晚會量身打造組曲演出，一口氣串聯六首經典代表作〈第一次愛的人〉、〈心電心〉、〈Honey〉、〈愛你〉、與〈彩虹的微笑〉，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，也讓全場跟著節奏齊聲合唱。

王心凌飆唱多首經典歌曲。（圖／天晴娛樂提供）

此次舞台製作規模堪稱跨年等級中的頂規配置，王心凌攜手龐大的120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演。機器人同步大跳〈愛你〉經典舞步的畫面，可愛又帥氣，舞者與機械人律動完美融合，搭配層層推進的燈光、雷射與LED視覺特效，宛如大型流動式音樂劇。值得一提的是，這段跨年演出不僅是懷舊金曲的回顧，更透過高規格製作與科技元素的導入，重新定義「甜蜜天后」的舞台樣貌。

廣告 廣告

更多FTNN新聞網報導

阿密特回來了！張惠妹驚喜推單曲 一首歌分裂成2個自己

跨年倒數！3014人投入北市維安 蔣萬安現場盯安檢、要求滴水不漏

混血男神魏浚笙首度來台跨年！全靠春風牽線 台南美食必吃清單曝光

