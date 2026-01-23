王心凌返場台北！緋聞男友現蹤小巨蛋大方撒糖喊「宇宙甜」

王心凌今在台北小巨蛋開唱，緋聞男友吳克群送上花籃致意。（天晴娛樂提供、六度空間提供）

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的最終站演出，於今晚23日開始一連兩天在台北小巨蛋登場，王心凌的「SUGAR HIGH」巡迴演唱會自2023年9月從台北小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH2.0」升級，至今歷時855天，唱遍31個城市，77場演出，好評不斷，終於在今明兩天回到台北小巨蛋開唱，舉辦最終站第78、79場演出，兩場門票早已售罄，粉絲都想陪伴著王心凌，一起為這次的巡迴演唱會畫下最完美的句點，共創難忘回憶。

廣告 廣告

王心凌在圈內擁好人緣，許多好友熱情送上花籃祝賀，而王心凌日前被爆出與好友吳克群一同現身機場，且在飛機上兩人互動親密，被懷疑兩人正在熱戀中，王心凌先前僅回應跟吳克群是很好的朋友，緋聞男友吳克群今天送上花籃，祝福：「全糖宇宙完美綻放 Sugar宇宙甜。」

吳克群送上花籃祝賀王心凌演唱會成功。（許雅淳攝）

王心凌好友金曲歌后A-Lin、金曲歌王林俊傑、王力宏、Ella陳嘉樺、周渝民夫婦檔、「寬魚國際」邱瓈寬、許茹芸等人都送上花籃，青峰熱情喊「只接受妳的全糖」、楊丞琳則寫下「謝謝妳帶給大家許多甜蜜回憶，Sugar high巡演圓滿收官 Good show」，楊謹華打趣寫下「欠糖的謹華」A-Lin的花牌則寫下：「我們最棒的心凌，愛妳永遠。」

更多中時新聞網報導

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

68歲齊豫風采依舊在自勉不退休

林佳辰首度演戲 獻唱插曲療癒自己