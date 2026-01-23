王心凌返場小巨蛋開唱吸金5780萬！20分鐘不停熱唱 叮嚀粉絲：拍我開美顏

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「甜蜜天后」王心凌於今（23）日起一連兩天在台北小巨蛋舉行「2026 王心凌 Sugar High 2.0 世界巡回演唱會」返場，總共2場演唱會，狂吸2萬人，票房吸金5780萬，她在演唱會一開始就一口氣唱完多首歌曲20分鐘不停，之後才與歌迷互動，還以台語跟粉絲對話。

王心凌在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌身穿「Bite Back銀耀戰甲」，帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，演唱超嗨舞曲〈BITE BACK〉、〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，接著王心凌以一襲玫瑰紅禮服現身，以酷帥之姿演唱搖滾版的〈不哭〉、〈愛太空〉等曲，一連20分鐘不停，直到唱完〈我會好好的〉，她才向歌迷打招呼：「歡迎大家來到Sugar High 2.0 台北小巨蛋，我是糖果工廠CEO王心凌。」

廣告 廣告

王心凌演唱多首經典歌曲。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂）

王心凌特別走向視線不良區與歌迷互動，以台語表示：「哈囉！冰友啊！甘謝啊！」還有歌迷以客語跟王心凌對話，王心凌同樣以客語與該歌迷互動，要從舞台走下去之前，王心凌表示一樓的粉絲拍她，她會有點擔心，因此反覆確認粉絲把美顏打開了沒，「很開心再次回到小巨蛋，在最美的糖果世界裡，無論你想要哭還是笑，全場的朋友大聲尖叫，最重要的是跟我一起大聲唱。」

更多FTNN新聞網報導

王心凌返場攻蛋！「緋聞男友」吳克群不避嫌送大禮 林俊傑、楊丞琳全來了

王心凌演唱會宣傳片「城市亂喊」意外爆紅 網笑翻：剪輯太鬧

王心凌攻蛋開唱倒數！主辦單位「緊急極限加座」 門票今下午2點開賣

