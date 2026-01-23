王心凌返場攻蛋！「緋聞男友」吳克群不避嫌送大禮 林俊傑、楊丞琳全來了

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「甜蜜天后」王心凌於今（23）日起一連兩天在台北小巨蛋舉行「2026 王心凌 Sugar High 2.0 世界巡回演唱會」返場，在演藝圈有著好人緣的她，許多演藝圈好友都送上花籃、卡片，祝福演唱會成功。

王心凌返場台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

周渝民與太太喻虹淵、Ella、楊丞琳、吳克群、江美琪、魏如萱、楊謹華、A-Lin、林俊傑、許茹芸、王力宏、吳青峰、戴愛玲、彭佳慧等，都送上花籃、卡片，祝福王心凌這次返場台北小巨蛋演唱會順利。其中楊謹華在卡片上寫道：「我需要妳的Sugar High～～～來甜瘋me！！！Come on～～～」最後署名「欠糖的謹華」，非常俏皮；吳青峰則是在卡片上表示：「Sugar High 2.0，在台上陪伴妳啟程，在台下見證妳完成，只有妳我接受全糖，Sweet Show！」

青峰送上花籃、卡片，祝福王心凌開唱順利。（圖／記者吳雨婕）

而與王心凌是出道多年的螢幕情侶吳克群，兩人緋聞傳了18年，去年9月還被拍到在機場互動親密，雙方都否認戀情，這次王心凌在台北開唱，吳克群也沒有刻意避嫌，依舊送上卡片、花籃，卡片上寫道：「全糖宇宙完美綻放，Sugar 宇宙甜。」

吳克群送上花籃、卡片，祝福王心凌開唱順利。（圖／記者吳雨婕）

