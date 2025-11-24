王心凌進軍美國 辣跳椅子舞

王心凌攜「Sugar High 2.0」世界巡演進軍美國，美國時間22日首站在奧克蘭的Oakland場館開唱。她以爆發力十足的〈Bite Back〉開場，還帶來〈Baby Boy〉美國限定全新椅子舞帶起全場氣氛，更特別增加〈花的嫁紗〉合唱橋段，全場觀眾齊聲合唱，成為當晚最動人的互動之一。

首次於美國開唱，王心凌在台上感動分享心情：「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了 Hot Chocolate，而每天的ending是tequila shots（龍舌蘭，陪我調時差的好朋友）。這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」

為了美式場館的節奏與觀眾習慣，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單上進行了多項微調，讓整場秀更貼合當地的特性。下一站她將前往流行音樂的聖殿紐約，繼續將「Sugar High」席捲美東。（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康。）