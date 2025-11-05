王心凌長途飛行不怕時差 親曝「防病抗疲勞」秘訣：口罩一定戴緊緊

「甜蜜天后」王心凌近日馬不停蹄地進行世界巡演行程，從亞洲到美洲一路開唱，12月將迎來巡演收官場。今(5日)參加出席「心路基金會 歲末募款記者會」，被問到準備過程，她透露因各城市場地條件不同，團隊會針對舞台、燈光與動線進行細部調整，連歌單都會依情況微調，只為呈現最完美的舞台。

面對連續演出與長途飛行的疲勞，王心凌笑說自己早已養成「防病抗時差」的自律習慣：「盡量讓自己不要生病、感冒。搭飛機我口罩都戴得很緊，維他命一定補足。」她也提到，開刀之後便養成定期洗鼻、照顧身體的習慣，「能做的就盡量做，讓自己的底牌是好的。」

▲ 王心凌經常長途飛行曝「防病抗時差」秘訣。（圖／心路社會福利基金會）

由於演唱會時程緊湊，常出現剛從國外返台、隔週就要開唱的情況，王心凌坦言：「我們也有商量過能不能不要隔那麼近，但因為場地檔期的關係，還是要進入倒數。」儘管身心挑戰不小，她仍展現堅定態度，「我昨天滑社群看到粉絲的留言，覺得一定要更努力，這段倒數的時間對我很珍貴。」

被問到是否有時間休息、陪伴家人，她笑著說：「如果有一點空檔，我一定留給家人。媽媽是一定要碰的，如果我沒時間，他們就會來台北找我。」即使行程滿檔，她仍提醒自己「要好好生活」，在忙碌與平衡中找到步調，「有時也會想挑戰自己，到底還能做到什麼程度。」

日前被爆出與好友吳克群一同現身機場，甚至有報導指出，2人在飛機上互動親密，疑似熱戀中。對此，王心凌澄清與吳克群是很好的朋友。會不會像陳漢典與LULU那樣，從朋友昇華成戀人？她則說：「他是我很好的朋友。」問到新聞出來後吳克群的反應？王心凌坦言，並沒多做討論，「有時候好朋友有些事情不用說太多。」

王心凌另外提及，巡演始於台北小巨蛋，如今二點零版本的收官同樣在此開唱，意義格外深刻。「從小巨蛋開始，到結尾也在小巨蛋，應該會很珍貴，但我現在不敢多想，只想先把每一場、每一關都做好。」是否想要唱進大巨蛋？王心凌認為這是以後的事情，新專輯目前也沒有消息。

