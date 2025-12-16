王心凌開唱倒數啟動「極限計劃」 最後機會時間點曝光

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終場明年1月在小巨蛋舉行。寬宏藝術☓天晴娛樂提供

王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終場將於明年1月 23、24日在台北小巨蛋登場，主辦單位寬宏藝術表示，為回應歌迷期待，並在兼顧安全與觀演品質的前提下，將於台北最終場啟動「極限加座」。

對於即將迎來台北最終場，王心凌表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的 Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

加座區域位於紫紅2A視線不良區，由於靠近舞台兩側，部分座位可能受到舞台結構或硬體設備影響，無法完整觀看主舞台LED螢幕與藝人表演；延伸舞台視野則不受影響。購票前請務必審慎考慮相關限制，當日恕不接受因視線不良退票。極限加座門票16日開賣，詳情洽寬宏售票系統。



