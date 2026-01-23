王心凌開唱幸福放閃！「男友」驚喜送花祝福 好姐妹楊丞琳這樣說

記者鄭尹翔／台北報導

王心凌演唱會門票完售。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌在小巨蛋開演唱會，緋聞男友吳克群和好姐妹楊丞琳都送上花籃祝福，為「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」最終站掀起滿滿甜度。甜蜜天后王心凌今晚起一連兩天站上台北小巨蛋舞台，迎接巡演最終章，不僅吸引大批粉絲朝聖，圈內人緣極佳的她，也收到眾多星友送上的祝賀花籃，演唱會現場洋溢星光與祝福。

王心凌演唱會門票完售。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌在小巨蛋開唱，好友送上花籃祝賀。（圖／記者鄭尹翔攝影）

王心凌在小巨蛋開唱，好友送上花籃祝賀。（圖／記者鄭尹翔攝影）

其中，去年與王心凌爆出緋聞的吳克群也不避嫌送上花籃祝賀，卡片上寫著「全糖宇宙完美綻放，Sugar宇宙甜」，字句充滿巧思，引發外界關注與討論。儘管緋聞話題不斷，但吳克群大方送上祝福，也為王心凌的小巨蛋演唱會增添話題焦點。

除了吳克群外，王心凌也收到多位天王天后級好友的花籃致意，包括金曲歌后 A-Lin、「蘇打綠」主唱青峰、金曲歌王林俊傑、王力宏、Ella 陳嘉樺，以及寬魚國際邱瓈寬、許茹芸與仔仔夫婦等人，足見她在演藝圈的好人緣。

星友們的祝福文字同樣成為亮點。青峰甜喊「只接受妳的全糖」，楊謹華幽默寫下「欠糖的謹華」，A-Lin 則深情送上「我們最棒的心凌，愛妳永遠」，一句句溫暖的祝福，讓演唱會後台宛如大型應援現場。

而最感人的莫過於好姐妹楊丞琳的祝賀花籃，卡片上寫著：「謝謝妳帶給大家許多甜蜜回憶，SUGAR HIGH 巡演圓滿收官，GOOD SHOW。」在親友與星友滿滿的支持下，王心凌的小巨蛋演唱會不僅是巡演最終站，更是一場集結友情、甜蜜與感動的重要時刻。

王心凌曾邀請吳克群擔任演唱會嘉賓。（圖／天晴音樂提供）

