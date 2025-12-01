王心凌開唱悼念宏福苑大火 曝20年前被掏空「失去感受的能力」

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演前進美國東岸，11月28日登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，她也不忘為宏福苑大火罹難者獻上悼念之意。

當天開演不久後，王心凌以沉穩而真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」

廣告 廣告

演唱會上，王心凌回憶起上次到紐約已是20年前，那時候的工作量非常大，兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲，拍完《微笑Pasta》之後，她宛如被掏空，失去了感受身邊人事物的能力，便跟公司請假三周飛到紐約，「想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」那段獨自待在紐約的時間，讓她重新找回自在呼吸的感覺。

現場也開放點歌，王心凌一連演唱〈青春考卷〉、〈I Do〉、〈如果月亮會說話〉、〈喜歡你怎麼辦〉、〈明天見〉、〈最想你的〉、〈遠在眼前的你〉、〈糖罐子〉、〈陳淑芬與林志豪〉、〈愛的天靈靈〉等曲目，每首歌都掀起全場大合唱。

王心凌開放粉絲點歌。（圖／天晴娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導