王心凌開唱高空吊台故障 祭出「補償方案」近距離寵粉

王心凌演唱會道具故障。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」最終站首日演出在小巨蛋登場，原定要在「繞場群組」降下「SUGAR HIGH 限定版夢幻飛天糖罐子」，卻因機器出問題，只好忍痛跳過一段長達15分鐘的組曲表演。寵粉的王心凌在演出尾聲也向歌迷解釋這個狀況，並用走路的方式跟大家近距離接觸。

王心凌提到：「本來我們準備了一個環場的吊台，要跟大家近距離接觸，但現場就這樣，如果機器有一點點不夠安全，我們就不可能去冒險，剛剛在〈往幸福出發吧〉，我應該就要再吊台上，但是有一點點可惜，機器沒辦法安全作動，我沒辦法讓大家一起冒著險。」

廣告 廣告

在與工作人員討論後，王心凌決定用走的繞場，完成跟大家近距離接觸的流程，她也宣導大家要好好坐在位子上，歌迷也很遵守規矩，讓她順利環完小巨蛋，她也說：「現場就是這樣，我覺得你們很幸運，這個環場的歌跟剛才可能有點重複，就當作送給大家驚喜的小禮物。」

環場完之後，王心凌說：「很開心，沒有想到可以這麼驚喜，更近距離地見到大家。有時候意外來得那麼突然，一切都是最好的安排。」她也坦言聽到吊台出狀況時，緊張到腳有點抽筋，「繞場完成後，覺得有點鬆了一口氣，把想要帶給你們的歌曲完整地帶給你們了，雖然有兩首歌，你們聽了兩遍。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

慘烈畫面曝！三立採訪車恍神衝進銀行釀10傷 彰銀ATM、大廳遭撞爛

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會