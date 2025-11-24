王心凌首次美國開唱！驚喜連發曝「調時差的好朋友」

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站在加州灣區城市奧克蘭Oakland Arena開唱。演唱會更加入限定橋段，包括〈Baby Boy〉全新椅子舞編排，〈花的嫁紗〉特別增加合唱橋段，帶來許多驚喜。

演唱會上，王心凌以〈Bite Back〉、〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉、〈Sugar High〉等歌曲帶動現場氣氛，再延伸至經典曲目〈從未到過的地方〉、〈月光〉，粉絲最愛的「鑽石雨」與「點歌環節」等經典段落，也在奧克蘭場一一重現。

首次於美國開唱，王心凌分享心情，「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差，讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了Hot Chocolate。」笑說tequila shots是「陪我調時差的好朋友」，「這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」奧克蘭站在滿場掌聲中圓滿落幕，王心凌隨即前往紐約開唱。

王心凌首次於美國開唱。（圖／天晴娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959