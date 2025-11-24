臺灣時報

王心凌首登美國Oakland Arena隆重開唱 下一站美東 感性引淚海

記者倪有純
王心凌率眾多舞者演出。（天晴娛樂提供）
王心凌率眾多舞者演出。（天晴娛樂提供）

「甜心教主」王心凌於22日在著名的Oakland Arena隆重開唱，為北美巡演揭開序幕，這是她首次在美國演出，更誠意滿點地為美國粉絲獻上「Sugar High 2.0 」美國特別限定版，讓現場歌迷嗨翻。

王心凌的下一站將是流行音樂的聖殿紐約，她預定於美東時間11月28日晚間8：30，在知名的The Theater at Madison Square Garden (The Theater at MSG)登場，準備繼續席捲美東！

廣告

王心凌的魅力橫掃美國，將她的「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會帶到舊金山，引起一陣炫風。

演唱會一開場，王心凌性感露出美腿，以爆發力十足、全新編排「美國限定椅子舞」返場的〈Baby Boy〉、以及經典快歌〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉等，點燃現場氣氛。

在經典曲目環節，當〈花的嫁紗〉前奏響起時，奧克蘭場出現了感人的一幕，製作團隊特別增加了全場觀眾齊聲高歌接唱，成為當晚最動人心弦的互動之一。另獻唱了，〈月光〉特別延長的尾奏設計和〈Sugar High〉等經典歌曲。

王心凌在台上分享了心情，她透露為了以最佳狀態面對美國粉絲，自己提前數天飛抵舊金山，除了調時差，還把握時間去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海豹、坐摩天輪、享受熱巧克力。

她也不忘幽默地爆：「而每天的ending是tequila shots（龍舌蘭）（陪我調時差的好朋友）。」她說，「這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」真誠的告白讓台下粉絲尖叫不已，引爆淚海。

