王心凌首登美國Oakland Arena隆重開唱 下一站美東 感性引淚海

王心凌率眾多舞者演出。（天晴娛樂提供）

「甜心教主」王心凌於22日在著名的Oakland Arena隆重開唱，為北美巡演揭開序幕，這是她首次在美國演出，更誠意滿點地為美國粉絲獻上「Sugar High 2.0 」美國特別限定版，讓現場歌迷嗨翻。

王心凌的下一站將是流行音樂的聖殿紐約，她預定於美東時間11月28日晚間8：30，在知名的The Theater at Madison Square Garden (The Theater at MSG)登場，準備繼續席捲美東！

王心凌的魅力橫掃美國，將她的「Sugar High 2.0」世界巡迴演唱會帶到舊金山，引起一陣炫風。

演唱會一開場，王心凌性感露出美腿，以爆發力十足、全新編排「美國限定椅子舞」返場的〈Baby Boy〉、以及經典快歌〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉等，點燃現場氣氛。

在經典曲目環節，當〈花的嫁紗〉前奏響起時，奧克蘭場出現了感人的一幕，製作團隊特別增加了全場觀眾齊聲高歌接唱，成為當晚最動人心弦的互動之一。另獻唱了，〈月光〉特別延長的尾奏設計和〈Sugar High〉等經典歌曲。

王心凌在台上分享了心情，她透露為了以最佳狀態面對美國粉絲，自己提前數天飛抵舊金山，除了調時差，還把握時間去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海豹、坐摩天輪、享受熱巧克力。

她也不忘幽默地爆：「而每天的ending是tequila shots（龍舌蘭）（陪我調時差的好朋友）。」她說，「這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」真誠的告白讓台下粉絲尖叫不已，引爆淚海。