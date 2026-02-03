王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了

1/29 00：56 王心凌先行下了計程車，看來步伐輕快而且直奔家門，吳克群也下車，跟著王心凌回家。

王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。

花邊新聞傳了19年的王心凌與吳克群，就這樣孤男寡女同車，關係實在令人很有想像空間，而且到底要去哪裡單獨續攤，也很是讓人好奇。之所以去年兩人會被爆舊情復燃，一切也盡在不言中了。更加八卦的是，計程車就這樣一路開回了王心凌位於台北松山的豪宅。

廣告 廣告

00：58 吳克群毫不遲疑進了王心凌家門，然後直到凌晨都沒看到他再出來。

只見時間已經到了隔天，也就是1月29日半夜零點左右，王心凌先快步咻地走進了家門，沒想到吳克群並沒有原車離開，反而跟著進了王家！直到凌晨都沒再見到他們的身影。一前一後的兩人都步伐輕快，未顯喝醉的狀態，要推說是吳克群酒後貼心且有紳士風度，單純護送「好朋友」安全回家，感覺也頗為牽強。

另外根據之前圈內傳出的消息，吳克群現在定居在中國大陸北京，王心凌主要還是待在台灣；不過只要王心凌飛到中國大陸工作，經常可以發現吳克群的身影。不僅如此，報導曝光之前，就有中國大陸網友時不時第一手掌握親眼所見的情報，比如曾發現王心凌與吳克群伴隨彼此甜蜜出遊，可見不只工作，私下也常相約碰面。

回應

對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬的經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」

更多鏡週刊報導

王心凌香閨約會2／稱「姐妹」和吳克群黏進黏出 王心凌遭抓包親密互動早越線

王心凌香閨約會3／眾目睽睽吳克群單膝下跪 全場嗨翻狂喊：在一起

王心凌香閨約會4／「渣男吸鐵」王心凌情路坎坷 吳克群前任被傳因她而斷