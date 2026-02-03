王心凌香閨約會2／稱「姐妹」和吳克群黏進黏出 王心凌遭抓包親密互動早越線

之前網友直擊王心凌與吳克群出遊，兩人在義大利被拍到同框，照片也在網上瘋狂流傳。（翻攝自新浪娛樂）

雖然王心凌、吳克群一直以來彼此熟悉，甚至對外曾以「姐弟」「姐妹」互稱，試圖淡化男女之間曖昧。但在本刊於去年9月報導之後，對岸仍有網友記錄兩人行蹤，「國外逛街旅遊時被偶遇，畫面中同行的還有雙方的經紀人和助理，只是不同的是吳克群和王心凌走路時緊貼著，完全超出了朋友之間安全的社交範圍。」

網友更指稱王心凌、吳克群走路時低頭交談，顯得親密十足的樣子，「反觀助理和經紀人之間都默契十足，替他們隔開留有單獨聊天的空間，將王心凌和吳克群簇擁在中間。甚至出行時的髮色都是同款金黃色，衣服也是同色系白色搭黑褲子，還一起逛了潮牌店，旁邊也沒有攝像頭（攝影鏡頭）錄製，可以很確定是私人行程，並不是一起合體錄製綜藝。」

王心凌與吳克群被對岸網友直擊的畫面不少，其中包括一組散步約會的照片。（翻攝自新浪娛樂）

更有熱心網友辦案，整理出時間軸顯示王心凌與吳克群在去年9月被本刊爆出重修舊好前後，仍然黏進黏出：包括2024年7月至2025年11月之間，兩人被目擊在泰國曼谷、日本富士山、銀座、義大利及香港等地，除了多次結伴出行，機場互動細節也被解讀為親密，包括吳克群主動幫王心凌拎行李、調整行李箱的拉桿等。

王心凌與吳克群在大陸被拍到同框約會逛街。（翻攝自新浪娛樂）

不僅如此，網友還發現兩人擁有同款項鍊、鞋子、背包掛件（如停產的兔子玩偶），甚至吳克群還使用王心凌代言、刻有Sweet Heart字樣的保溫杯。

