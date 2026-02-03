王心凌香閨約會3／眾目睽睽吳克群單膝下跪 全場嗨翻狂喊：在一起

9年前，王心凌（左）邀吳克群（右）在演唱會上同台，吳克群也賣力表現，高跪姿傳達心意。（天晴音樂提供）

細數王心凌與吳克群若即若離的情愫，可以回到19年前，男方在宣傳時有向女方示好，但總是不了了之。到了2017年王心凌在中國大陸杭州舉辦「Cyndi wants! World tours 2017 王心凌世界巡迴演唱會」，兩人在台上合體成了最高調的宣示。

雖然王心凌以「好友」的稱號介紹吳克群出場，但稱對方是當晚的男主角，彼此首次在公開場合同唱〈NaNaNa〉，這首歌最早就是吳克群邀王心凌在他專輯中跨刀獻聲，也算是他們初期傳出緋聞時的代表作。

吳克群過往新歌演唱會，王心凌曾現身站台，可見於公於私都非常緊密。（華納提供）

據悉，演唱時兩人的默契十足，連發可愛表情，吳克群更神來一筆單膝下跪，以求婚的高跪姿與王心凌對唱。當下王心凌在台上表示，吳克群現在單身，她也想祝福之類的；不過她話都沒講完，就聽到全場歌迷鼓譟大叫「在一起！在一起」。

19年前，王心凌（右）與吳克群（左）合唱〈NANANA〉並拍攝MV。（翻攝自YouTube）

害羞到接不下話的王心凌，只能趕忙著下台換裝。留在台上的吳克群隨即表白認識王心凌那麼久，一直覺得她是個非常善良的好女孩，要大家和他一起把自己的拿手歌曲〈為你寫詩〉送給王心凌。

那時吳克群為了在王心凌的演唱會上表演，還特地向正趕戲中的劇組請假，從上海搭了兩個半小時的車，長途跋涉來回400公里，只為了力挺王心凌，旁人都覺得他誠意十足，友誼超乎尋常「感人」。

