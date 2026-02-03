王心凌香閨約會4／「渣男吸鐵」王心凌情路坎坷 吳克群前任被傳因她而斷

去年吳克群（右）和王心凌（左）再次同台，合作跨年演出，掀起了一陣回憶殺。（翻攝自吳克群台灣後援會）

雙雙否認交往的王心凌與吳克群日前竟然被本刊拍到半夜同車，然後一前一後回到王心凌家，直到凌晨都沒再看到吳克群離開。細數王心凌與吳克群的緋聞前後傳了長達19年，期間雖然彼此歷經各種風花雪月，如今終於被拍到決定性的約會畫面了。

其實當天種種畫面，不禁讓人回想起之前王心凌跟科技新貴舊愛藍蔚文，也曾被直擊同樣行程，可見換成了吳克群也是相同模式，帶回家好好相處。不過當時藍蔚文被寫說是跟王心凌已穩定交往，進展到同居階段，如今看來吳克群也算是喜獲類似待遇。

回顧王心凌的情路就以上一段跟藍蔚文不歡而散，身邊友人不時警告她「能夠再睜大眼睛去看清楚每個對象的好壞，別再為了愛情傻傻陷下去。」加上從范植偉、歐定興、李威、姚元浩到上一任，外界對他們的觀感都不甚好，尤其在跟王心凌的交往期都是個個有黑歷史；王心凌因此也得到「渣男吸鐵」如此聽來不太好的封號，如今王心凌沒想到被爆檯面下重拾19年前的舊緋聞對象吳克群，甚至被拍到兩人深夜單獨一起回家的交往鐵證。

網路上對於吳克群（中）為什麼追不到王心凌（右），有著非常多的討論。（翻攝自PTT）

另一方面，後來中國大陸網友對於王心凌與吳克群的觀察，曾經懷疑吳克群跟上一任陳語安之所以分手的原因。「多年來，吳克群和王心凌一直以好友關係示人，但近期卻有傳聞稱二人關係可能超出朋友範疇。」「關於吳克群與王心凌之間是否確實存在著戀情，我們暫時無法確認。我們無法用假設和猜測來解釋吳克群與陳語安的分手，更不能將責任全盤歸咎於任何一方。」

在中國大陸工作的期間，吳克群（後右）和王心凌（前）不僅台前合作，私下也常聚餐。後左為潘瑋柏。（翻攝自王心凌臉書）

雖然看似說了等於沒說，但難免引發別人聯想。加上陳語安曾經對外公開說明她與吳克群5年情斷的原因，「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」只是她跟吳克群，太多時間處於遠距離，雙方都以工作為優先，努力了很久找不到解決方法，讓陳語安「真的累了」才提出分手。

