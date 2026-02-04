王心凌、吳克群曖昧情傳19年 凌晨直奔女方香閨 經紀公司回應

王心凌與吳克群頻傳曖昧情。(圖／種子音樂提供)

王心凌與吳克群過去被爆料不僅多次一同搭飛機前往大陸，還同進同出、互動曖昧，不過雙方經紀公司均否認戀情，聲稱是工作巧遇，當時王心凌還以歌曲回應傳聞，受訪時，甚至還當眾發了吳克群「好人卡」，不過兩人在上個月底聚餐完後，搭上同一輛計程車離開，目的地竟是王心凌位於台北松山的豪宅。

根據《鏡週刊》報導，王心凌與吳克群上個月與友人聚餐後，一同搭上同輛計程車直奔女方住處，抵達目的地後，王心凌先下車步入家門，隨後換吳克群跟上，直到凌晨都未再見到雙方身影，讓外界更加好奇兩人關係究竟為何？對於吳克群跟著王心凌回她家，女方所屬經紀公司「天晴娛樂」表示：「謝謝關心，我們沒有回應」。

王心凌、吳克群對外一直以「姐弟」、「姐妹」互稱，不過有圈內人士指出吳克群雖然定居大陸，不過每當王心凌飛往當地工作，一定能見到男方身影，甚至有網友目睹兩人多次一同出國，像是有次到義大利出遊，雖然身旁有經紀人跟助理同行，不過皆保持一定距離，似乎想讓他們有單獨相處的空間，此外，王心凌跟吳克群走路時，一直緊貼著對方，關係似乎相當親密。

更讓外界好奇的是王心凌跟吳克群當天裝扮，都是白色系上衣搭配牛仔褲，加上先前被網友發現兩人擁有同款項鍊、鞋子、背包掛件，吳克群甚至還有著王心凌代言的保溫杯，讓外界對於兩人關係增添無限遐想。

