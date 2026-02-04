王心凌、吳克群深夜共處全拍到 雙方經紀公司低調回應

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人王心凌與吳克群緋聞傳19年，去年才被爆在上海、台北同進同出，如今再被拍到共乘計程車，直奔北市日料理店共進晚餐，最後一起返回女方住處待一晚，讓兩人關係再掀討論。對此，雙方經紀公司也回應了。

根據《鏡週刊》報導，王心凌去年9月傳出與吳克群多年好友情誼升級，雖然以「工作是最親密的伴侶」回應，但又被拍到搭乘同輛計程車，直奔中山北路巷弄內的日本料理店用餐，結束後再一起搭計程車回到王心凌的北市豪宅住處，直到凌晨，吳克群都未離開。

廣告 廣告

不過，王心凌所屬的天晴娛樂僅回應「謝謝關心，我們沒有回應」；吳克群經紀公司則表示「感謝關心，藝人私事我們不予回應」，雙方都未把話說死，也讓外界有了無限想像空間。

原始連結







更多華視新聞報導

BTS田柾國與aespa Winter被爆交往 雙方經紀公司給回應

GD爆秘戀李周妍傳5次緋聞 公司發聲明澄清非事實

「甜心教主」王心凌小巨蛋開唱 「雲朵裝」勁歌熱舞

