王心凌「SUGAR HIGH 2.0」最終站回到台北小巨蛋 連唱兩天甜蜜爆表
由寬宏藝術主辦的甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的最終站演出，於今晚(1/23)開始一連兩天在台北小巨蛋登場！王心凌的「SUGAR HIGH」巡迴演唱會自2023年9月從台北小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH2.0」升級，至今歷時855天，唱遍31個城市，77場演出，場場爆滿、好評不斷，終於在今明兩天回到台北小巨蛋開唱，舉辦最終站第78、79場演出，門票自開賣以來就一票難求，兩場門票早已售罄，粉絲都想陪伴著王心凌，一起為這次的巡迴演唱會畫下最完美的句點，共創難忘回憶。
在讓大家目不睱給的「Sugar land」甜心樂園中，甜心Candy女王王心凌帶來最高糖分的快樂，不只演出內容再進級，為了提供更高度的視覺糖分，為台北最終站打造開場全新的「Bite Back 銀耀戰甲」，全場連換7款造型，讓粉絲大呼：「太有誠意了！」整場演唱會王心凌Live實力狂飆，一開場近20分鐘不間斷的快歌組曲讓全場嗨翻，隨後馬上演唱抒情搖滾和Unplugged段落，滿座萬名粉絲跟著大合唱，宛如巨型KTV現場。而她也首次在台北開放長達20分鐘的點歌時間，與台下粉絲好好對話、互動，有求必應，超級寵粉！
王心凌清脆一喊：「台北小巨蛋，我回來了！」她帶著收穫滿滿的「SUGAR HIGH2.0」巡迴演唱會回到台北，在這橫跨兩年半的巡演旅程中，舞台上的光亮與掌聲背後，是對藝人身心狀態極為嚴苛的考驗。期間歷經受傷、感冒、過度疲勞，甚至在高強度演出後，下了舞台便因體力透支而無法站立的時刻，但王心凌始終選擇在每一次登場前，將自己調整到能夠承擔「完美演出」的位置。這份完成，並非來自僥倖，而是一種長時間的自律累積。除了口罩不離身、嚴格的身體管理，她在巡演期間更維持高度節制的作息與生活節奏，反覆檢視身體訊號、調整排練與休息比例，學會在高密度移動與演出之間，保留最必要的能量與專注。這不只是對體能的要求，更是對身心靈全方面的紀律，才能做到的狀態，在今晚的台北小巨蛋的最終站，王心凌第78次完美登場！
在歌迷的尖叫聲中，王心凌穿著「Bite Back銀耀戰甲」帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂，21人自空中從天而降，盡展甜蜜天后的王者姿態和磅礡氣勢，瞬間引爆上萬觀眾情緒，在充滿節奏感的〈BITE BACK〉旋律中，她興奮嗨喊：「台北小巨蛋！」全場歡呼聲與音樂節奏交疊在一起，王心凌的強大氣場讓整個小巨蛋歡聲雷動。隨後，她一連唱跳三首快歌〈一律建議分手吧〉、〈Woosa Woosa〉和〈Honey〉，全場瞬間變成歡樂樂園，跟著王心凌一起嗨，20分鐘不停歇的快歌，她臉不紅氣不喘，展現唱跳實力和過人體力！
隨後王心凌以一襲玫瑰紅禮服現身，襯托出她雪白肌膚吹彈可破，優雅又性感，此時曲風一轉，她以酷帥之姿演唱搖滾版的〈不哭〉〈愛太空〉和經典歌曲〈我會好好的〉之後，她正式和全場的觀眾打招呼，上萬粉絲回以破分貝的尖叫，她開心說：「歡迎來到Sugar High 2.0台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO Cyndi王心凌，在我們這個最美的糖果世界裡，有刺激、有感動，無論你想要大哭、大笑或是 大聲尖叫，在Sugar Land都能滿足你的願望。」粉絲不斷大喊「再唱不要停」「唱安可場」，氣氛熱絡卻帶著不捨離情，王心凌很快整理好情緒，走向更靠近粉絲的延伸舞台上，近距離演唱〈對賭〉、〈黃昏曉〉、〈小星星〉和〈月光〉等歌曲，不僅展現她演唱抒情歌曲的實力，更帶動全場自發性大合唱，變身萬人KTV現場，王心凌與粉絲之間甜蜜雙向奔赴，氣氛動人！
演唱會中段，王心凌一連帶來演唱會同名主題曲〈SUGAR HIGH〉和〈教海鷗飛行的貓〉後，表示：「來過演唱會的一定都知道，我總是會安排環一個環節，要更靠近你們一點。」隨後踏上全新打造的「SUGAR HIGH限定版夢幻飛天糖罐子」，升空環繞整個小巨蛋，並一口氣演唱〈愛的套餐〉、〈愛的天靈靈〉、〈Baby Boy〉等多首輕快代表作的組曲，與二、三樓的歌迷們近距離互動，其中特別加入第一次在巡演中演唱的〈木馬屠城記〉和〈Shining〉兩首曲目，讓粉絲大呼太驚喜！全場歌迷紛紛站起來瘋狂向她揮手，希望能跟甜蜜天后再更接近一點，回到主舞台，她開心的問全場：「你們愛我嗎？」全場大喊：「愛你！」接著演唱經典歌曲〈愛你〉，氣氛嗨到最高點！
演唱會後半段，王心凌演唱一首接一首的抒情金曲，從〈大眠〉、〈感情用事〉等都讓全場粉絲沈浸在動人的歌聲中。最後，她再帶來一連串的經典快歌組曲〈睫毛彎彎〉、〈心電心〉、〈彩虹的微笑〉等經典快歌，又甜又嗨的氛圍再掀高潮，讓粉絲們跟著她又唱又跳，完全被王心凌的歌聲及魅力甜蜜爆擊！由於這次巡迴演唱會即將結束，王心凌知道很多粉絲有些歌曲沒有聽到，不想讓歌迷留有遺憾，於是主動表示希望在演唱會最終站開放歌迷點歌，為歌迷演唱不同以往的歌曲，一口氣讓歌迷狂點了20分鐘，讓她笑說：「再點下去，演唱會要唱不完了。」而在全場跟她一起大合唱〈當你〉的歌聲中，第一天演出落幕。王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北站第二場，明天（1/24）將繼續在台北小巨蛋甜蜜開演，邁向最終場。
為了讓粉絲留下最甜的記憶，王心凌特別在台北小巨蛋戶外廣場設立充滿甜蜜氣息的SUGAR HIGH甜心糖果裝置藝術，讓粉絲留念打卡，掃描QR CODE可以直接留言給王心凌，粉絲紛紛留言表示「不捨得」「要連見兩天了」「快結束了有點失落」「希望下一次的巡演快點來」「要陪你走到最後」「SUGAR HIGH帶給我最高糖分的快樂」，讓王心凌看了很感動，表示一定會帶來更好的演出，回饋一路支持她的「凌寶（粉絲名）們」。
