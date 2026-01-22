王心凌1/23、1/24唱回小巨蛋！時間地點、入場須知、實名制驗證一次看
「甜心教主」王心凌將以《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章，2026年1月23、24日重返台北小巨蛋，為這趟全球巡演劃下最華麗的句點，門票將於9/26中午12點在寬宏售票系統開賣，採全場實名制。自2023年開跑以來，Sugar High巡演從台北出發，足跡遍佈兩岸三地與海外，2024年全面升級為「Sugar High 2.0」，2025年則以「冬日慶典」壓軸收官。王心凌將以經典神曲與全新驚喜舞台，帶領歌迷一同見證這場屬於青春與回憶的終極盛典。王心凌演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單不斷更新。
王心凌演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/23（五）19:30
2026/01/24（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
王心凌演唱會｜入場須知
票務服務台：17:00
進場時間：18:00
開場時間：19:30
王心凌演唱會｜售票時間
售票時間：2025/09/26（五）12:00
售票平台：寬宏售票
注意事項：
(1) 採個人實名制入場。
(2) 每位會員購票上限為4張。
王心凌演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
座位圖：
Sugar High 2.0 台北場歌單複習
1. Bite Back
2. 一律建議分手吧
3. Woosa Woosa
4. Honey
5. 不哭
6. 愛太空
7. 我會好好的
8. 最想你的
9. 在青春迷失的咖啡館
10. 對賭
11. 黃昏曉
12. 小星星
13. 月光
14. Sugar High
15. 教海鷗飛行的貓
16. 往幸福出發吧
17. Happy loving+愛的套餐+黏黏黏黏+愛的天靈靈+Baby boy+熱愛
18. 愛你
19. 大眠
20. 感情用事
21. 愛情句型
22. 那年夏天寧靜的海
23. 這就是愛
24. 劈你的雷正在路上
25. 睫毛彎彎
26. 心電心
27. 彩虹的微笑
28. 匿名的安慰
29. 當你
王心凌演唱會｜小編推薦必聽情歌
《不哭》
《愛太空》
《在青春迷失的咖啡館》
《大眠》
《愛情句型》
《那年夏天寧靜的海》
《當你》
《匿名的安慰》
（影片來源：Timeless Music、環球音樂、愛貝克思 avex taiwan YouTube，如遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● 魏如萱演唱會：2/7、2/8 台北小巨蛋開唱
● QWER演唱會：2/14 台北國際會議中心TICC開唱
● 江蕙演唱會：2/20、21、22、24、25 台北小巨蛋開唱
● NCT WISH演唱會：2026/2/28 林口體育館開唱
● OneRepublic演唱會：3/4 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
被Rain點名還不跳？聽障粉絲還原情況 天王現身「繁體中文親回」暖爆
被點名的女粉絲19日在Threads上發文並標註Rain帳號，解釋自己有聽覺障礙，需仰賴讀唇或即時字幕來理解現場內容。她表示，當時根本無法聽見Rain與翻譯的對話，才會沒能跟上現場氣氛，「我不是故意不跳的，不想被他誤會搖滾區的粉絲不及格」。她也在生日當天許願，希望Rain能看...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
長子布魯克林6頁發文震撼爆出家族迫害 貝克漢發聲了！直言這件事「成為威脅」
前英國傳奇足球男神貝克漢（David Beckham）遭長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在IG上發6頁現實動態長文指控，自己長期以來被父母控制人生，自己與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）在家族不受到尊重，發表與家族切割聲明。而貝克漢在兒子發文後隔天上節目，被問到家族爭議，也公開發聲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平猝逝近一個月！乾兒子曝追思會資訊：屬於他的最後演唱會
曹西平猝逝近一個月！乾兒子曝追思會資訊：屬於他的最後演唱會EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
全場票價150元超佛！韓流拼盤演唱會下月登場「分2階段開搶」
由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部 （MCST）主辦的「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。首波表演卡司，包括邀請金在中親自打造的8人女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團始祖NELL，以及以爵士與古典為基底的Pop、R＆B實力派女歌手Milena等，3組風格不同的卡司讓樂迷體驗韓國流行音樂的多元能量。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
姚淳耀戲裡與郭書瑤貼身合照！「下半身突起」羞爆 認了：有塞東西進去
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導2026新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken與詹懷雲共同主演，一推出便掀起熱烈討論...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
長子開撕貝克漢夫婦！弟弟被抓包按讚「媽媽跳舞影片」
前英國足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）日前遭大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）發長文開撕，還指控媽媽在新婚派對上破壞小倆口的第一支舞，讓貝克漢的家族糾紛再次掀起熱議。而曾公開替父母說話的小兒子克魯茲（Cruz Beckham），在哥哥出面發聲後，也默默在社群有所動靜。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「國民阿嬤」王滿嬌5度遭換角！金鐘視帝低調發聲：我也是資深演員
82歲「國民阿嬤」王滿嬌出道超過60年，演活無數長輩角色，未料近日她卻透過《中時新聞網》無預警自爆2025年一連5部戲都莫名被換角，感慨「人年紀大了就是不管用」。對此，金鐘視帝夏靖庭今（21）日得知此事也發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
「財閥千金」涉毒遭逮！為減刑供「演藝圈死亡名單」
娛樂中心／李明融報導南韓「南洋乳業」創辦人外孫女、財閥千金黃荷娜（HwangHana）因涉嫌吸毒，日前於柬埔寨機場被捕並遣返回韓，檢方隨即依違反《毒品類管理法》將其起訴。據悉，黃荷娜為換取減刑，已向警方提供一份包含多名大咖藝人在內的「涉毒死亡名單」。儘管她對外聲稱是為了孩子才回國自首，但資深記者爆料，這純粹是預謀好的法律攻防策略。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
曹西平遺產去向曝光 傳已提前將房「用便宜價賣乾兒子」
資深藝人曹西平上月29日驚傳在三重住宅過世，享壽66歲，他生前與乾兒子Jeremy情同親生父子，生前表示不希望未來遺產分給任何姓曹的家人。今(20日)媒體報導，曹西平早在2年前就超前部署，將所住的48坪三重住所已低價轉賣給一位吳男，而這吳男就是Jeremy。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
周杰倫昆凌看網球！場邊1互動甜炸陸網：完全是生理性喜歡
亞洲天王周杰倫和昆凌結婚11年之久，老夫老妻公開曬愛，經常成為網友熱門話題。日前，網路上瘋傳一段夫妻倆坐在澳網場邊看球的畫面，結果僅是一個簡單小互動，竟讓大陸網友們心臟暴擊，直呼「現在嗑不算太晚！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平「最後的安可」告別式資訊曝！ 乾兒子憶：他說人生要璀璨到最後一刻
Jeremy透過曹西平的臉書粉專發文表示，1月27日上午10時30分將在台北市立懷愛館舉行「曹西平最後的安可」，並將特別在現場發放紀念哨子，盼能用這最後的喧譁與燦爛，送曹西平開開心心地回到天上的家，與曹爸爸、曹媽媽團聚。對於曹西平的離去感到太過突然，Jeremy說，這段時間...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發表留言
看帥哥，記憶力能變好？研究證實：每天看帥哥10分鐘，相當於運動半小時，有益身心健康
該怎麼做才能有益身心健康呢？除了留意壓力指數、健康飲食、正常作息，其實更多研究指出還可透過看演唱會、姊妹旅遊來促進身心健康，但若覺得看演唱會、旅行要花太多錢？如今有研究證實：光是「欣賞帥哥」就有同樣的益處，甚至能提升記憶力，一起來看看研究怎麼說！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 2
基隆消防小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：感謝祢為市民生命安全的犧牲
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生火警，一棟6層樓住家2樓起火，火勢迅速蔓延，警消人員徹夜救援，仁愛...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 71
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 7
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 16 小時前 ・ 67
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 17