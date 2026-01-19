王心凌1/23、1/24唱回小巨蛋！時間地點、售票時間、票價座位一次看

「甜心教主」王心凌將以《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章，2026年1月23、24日重返台北小巨蛋，為這趟全球巡演劃下最華麗的句點，門票將於9/26中午12點在寬宏售票系統開賣，採全場實名制。自2023年開跑以來，Sugar High巡演從台北出發，足跡遍佈兩岸三地與海外，2024年全面升級為「Sugar High 2.0」，2025年則以「冬日慶典」壓軸收官。王心凌將以經典神曲與全新驚喜舞台，帶領歌迷一同見證這場屬於青春與回憶的終極盛典。王心凌演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單不斷更新。

王心凌演唱會｜時間地點

演出日期：

2026/01/23（五）19:30

2026/01/24（六）19:30

演出地點：台北小巨蛋

王心凌明年唱回小巨蛋，9/26門票開賣！（圖／王心凌 Cyndi Wang FB）

王心凌演唱會｜售票時間

王心凌演唱會｜票價、座位圖

演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800

座位圖：

王心凌演唱會座位圖。（圖／寬宏售票）

Sugar High 2.0 台北場歌單複習

1. Bite Back

2. 一律建議分手吧

3. Woosa Woosa

4. Honey

5. 不哭

6. 愛太空

7. 我會好好的

8. 最想你的

9. 在青春迷失的咖啡館

10. 對賭

11. 黃昏曉

12. 小星星

13. 月光

14. Sugar High

15. 教海鷗飛行的貓

16. 往幸福出發吧

17. Happy loving+愛的套餐+黏黏黏黏+愛的天靈靈+Baby boy+熱愛

18. 愛你

19. 大眠

20. 感情用事

21. 愛情句型

22. 那年夏天寧靜的海

23. 這就是愛

24. 劈你的雷正在路上

25. 睫毛彎彎

26. 心電心

27. 彩虹的微笑

28. 匿名的安慰

29. 當你

王心凌演唱會｜小編推薦必聽情歌

《不哭》

《愛太空》

《在青春迷失的咖啡館》

《大眠》

《愛情句型》

《那年夏天寧靜的海》

《當你》

《匿名的安慰》

（影片來源：Timeless Music、環球音樂、愛貝克思 avex taiwan YouTube，如遭移除敬請見諒）

