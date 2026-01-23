王心凌IG宣傳片亂喊31城背景嘈雜！粉絲笑瘋直呼「剪輯太鬧！」

記者林宜君／台北報導

甜心教主王心凌即將在台北小巨蛋舉辦巡演最終場，為粉絲暖場，她在社群上分享宣傳片，卻因「謎之亂喊」意外引發討論，連死忠鐵粉也笑翻。王心凌以甜美曲風出道多年，多首經典歌曲曾紅遍華語樂壇。2022年她換上青春制服重新演繹〈愛你〉，掀起一波回憶殺，事業再度攀上高峰，並展開全球巡演。本週末，她將重返台北小巨蛋，舉辦巡演最終場。

影片一開始，王心凌大喊：「台北尖叫聲在哪裡！」畫面也同步出現「台北」兩個大字。（圖／翻攝自王心凌IG）

上海也包含其中。（圖／翻攝自王心凌IG）

為了熱身與粉絲互動，王心凌在社群上發布一支宣傳片，回顧過去兩年多的巡演精華，期間她曾到訪包括台北、上海、奧克蘭、紐約等31個城市。影片一開始，王心凌大喊：「台北尖叫聲在哪裡！」畫面也同步出現「台北」兩個大字，隨後依序切換到其他城市，背景音搭配她演唱會上熱情喊出的城市聲音。

還有福州等其他國家。（圖／翻攝自王心凌IG）

隨著城市切換速度加快，音軌出現重疊，王心凌的喊話被剪輯得像是「亂喊」，背景聲顯得嘈雜。影片被轉傳至Threads後，引起網友熱烈討論。有人笑說：「剪輯爛到很好笑」、「這剪輯太鬧」、「到底在哪裡」、「好ㄎㄧㄤ，這迷因等級了吧」、「這剪輯不行耶」、「超好笑我要發瘋」。也有粉絲表示：「身為心凌的粉絲，看了也頭痛」、「打開聲音就覺得真的超級吵」、「王心凌團隊到底在想什麼」、「聽到後面根本聽不懂她在說什麼」。雖然片段因亂喊引發討論，但仍意外增加了宣傳效果，不少粉絲表示，「看到心凌喊出城市名字就覺得超嗨！」這支片段也提醒大家，巡演的熱情不只是舞台上的表演，後製剪輯也會成為粉絲熱議的亮點。

