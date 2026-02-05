王必勝甩肉16kg！糖化血色素下降、血壓藥不用了 曝減重最困難關鍵

王必勝今透露，自己靠著「無藥減重」一年多瘦了16公斤。（翻攝自王必勝臉書）

前衛福部次長王必勝過去有使用血壓藥，不過他今（5）日透露，自己靠著「無藥減重」一年多瘦了16公斤，且飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。讓他的糖化血色素下降至5.5，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準120／80左右，他以透露，減重最困難的關鍵，「應該是『習慣』的改變」。

王必勝今天於臉書po文，曬出自己減肥成功的照片，他提到這一年多以來減重16公斤，目前都維持在76公斤已半年，而且飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。

王必勝提到減重後的健康變化，糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥停藥半年，仍維持在標準120／80左右，體能與力量在持續重訓下也強化很多，「這應該是邁向健康人生的一大進步」，他自認有把握能持續下去。另一點有趣的是減重後酒量大幅下降，「正好來減少喝酒的頻率和量，也是好事。」

王必勝今透露，自己靠著「無藥減重」一年多瘦了16公斤。（翻攝自王必勝臉書）

王必勝強調，自己要做一個「無藥減重」的實踐者，不過他認為，其實最困難的部分，應該是「習慣」的改變。要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難。不管餓不餓時間到了就要吃東西，每次都得吃到那個量，非吃澱粉才有飽足感，怎樣也提不起勁起身來運動……這些都是常見的障礙。依照自己的經驗和觀察，一旦撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，一切就會變得很容易了。

王必勝更提出自己的飲控建議，是先減量，然後再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。「這些我年後再詳細分享給大家，快過年了沒人想搞這些吧，哈哈。」

