王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了

記者蔣季容／台北報導

衛福部前政務次長王必勝時常在臉書分享近況，今（5）日他透露自己瘦身有成，一年多就減了16公斤，血壓藥已停藥半年，仍維持在標準內，直言「邁向健康人生的一大進步」。他也PO出瘦身前後對比照，讓一票網友驚呆。

王必勝今日在臉書表示，這一年多以來已減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。糖化血色素HbA1c從一年多前的6.3降到5.5，血壓藥已停藥半年仍維持在標準120／80左右，體能與力量在持續重訓下也強化很多，「這應該是邁向健康人生的一大進步，我也有把握能持續下去」。另外，減重後酒量大幅下降，也正好來減少喝酒的頻率和量。

廣告 廣告

王必勝指出，做為一個「無藥減重」的實踐者，他經常和朋友討論並分享經驗。最困難的應該是「習慣」的改變，要改變長久以來的生活習慣，比想像中還要難，包括不管餓不餓時間到了就要吃東西、每次都得吃到那個量、非吃澱粉才有飽足感、怎樣也提不起勁起身來運動等，都是常見的障礙。

王必勝提到，他依照自己的經驗和觀察，一旦撐過一個月，新的習慣會逐漸取代舊的習慣，一切就會變得很容易了。他的飲控建議是先減量，然後再調整飲食內容；至於運動就從短時間且方便的開始，再陸續強化增量。

王必勝也提醒，最近大型的研究顯示，使用減肥藥停藥後的復胖比率比飲控運動高很多，「所以除非你準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果，大家參考。」

王必勝也貼出前後對比照，網友紛紛直呼，「瘦下來變帥了」、「認不出來了」、「這兩張也差太多了吧」、「第一張有鬆獅犬的fu」、「完全變身帥歐巴了」、「不靠打針跟藥物能減重那麼多，意志力真的太強大了」、「真的太厲害的自制力！值得學習」。

更多三立新聞網報導

陳宗彥進ICU搶救！「聚餐3行為」恐害腦溢血 醫曝救命警訊

沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降

超慢跑過譽了？醫曝3特點「燃脂又不傷膝」 1類人別跟風

繳電話費「爽中1000萬發票」！他只花75元也中200萬 獎落2縣市

