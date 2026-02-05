王必勝1年大減16公斤！瘦身對比圖曝 血壓藥也停了

前衛福部次長王必勝卸下公職後瘦身有成，他今（5日）曬出減重前後對比照，身形明顯小了一圈。王必勝表示，自己一年多來成功減重16公斤，且穩定維持在76公斤長達半年，飲食習慣及運動健身都已成為生活中的一部分，不僅脫離糖尿病前期，就連降血壓藥也停了，全程沒有使用任何減肥藥物，直言有信心能讓這樣的狀態持續下去。

脫離糖尿病前期 血壓藥也停了

糖化血色素數值在5.7%至6.4%之間屬糖尿病前期，王必勝在臉書表示，自己的糖化血色素已從一年多前的6.3%，降到5.5%，血壓藥也停了半年，目前穩定維持在標準120／80 mmHg左右。此外，體能與力量在持續重訓下也強化許多，認為自己正朝著健康人生邁進，也有自信持續下去，他還笑說：「減重後酒量變差了，正好可以減少喝酒的頻率和飲用量，也是一件好事。」

身為「無藥減重」的實踐者，王必勝認為，對大眾來說，最困難的部分，要屬習慣上的改變，一餓就要吃東西、每餐都要吃到特定份量、要吃到澱粉才有飽足感、提不起勁起身運動等，改變這些長久以來的生活習慣，遠比想像還難。

但王必勝也以親身經驗表示，只要撐過一個月，新習慣就會逐漸取代舊習慣，一切會變得很容易。他建議飲控先從減量開始，再調整飲食內容；運動就從短時間且方便的開始做，再陸續強化增量。

對於減肥用藥，王必勝表示，最近大型的研究發現，停用減肥藥的復胖比率遠比飲控運動高出許多，「除非準備長期打藥或吃藥，否則終究還是得回到建立良好生活習慣這條路上，才能維持減重的成果。」

