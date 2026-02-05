王必勝1年甩肉16公斤大升級！「前後對比」震撼畫面曝

政治中心／江姿儀報導



前衛福部政務次長王必勝卸任、轉換跑道後，生活重心明顯不同，不時更新臉書，分享家中愛貓、私下日常。自嘲「無官一身輕」的他近期身形大消風，公開重訓側拍、減重成果，一年多甩肉16公斤，還養成良好習慣，回歸健康體態。今（5日）他曬出最新近照，附上瘦身前模樣，「前後對比」判若兩人，吸引超過5000多名網友圍觀。





王必勝1年甩肉16公斤「2處」大升級！「前後對比」太反差…網看呆：帥歐巴

王必勝近一年多來健身有成，粗勇體態對比過去判若兩人。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書@王必勝）

廣告 廣告

57歲王必勝卸任後常在社群分享生活近況，還直接秀出自己在健身房爆汗猛練粗勇體格的畫面，炸出結實肌肉線條，瘦身後模樣驚呆全網。今（5日）他發文透露，1年多來減了16公斤，身高175公分，體重維持76公斤左右已有半年之久，自律養成控制飲食及運動健身的習慣。他進一步解釋，血糖、血壓也獲得良好控制，目前已暫停服用血壓藥半年，因為持續去健身房重訓，他的體能和力量皆出現顯著提升，信心喊話「邁向健康人生的一大進步，我也有把握能持續下去」。

王必勝1年甩肉16公斤「2處」大升級！「前後對比」太反差…網看呆：帥歐巴

王必勝不僅重訓健身，還控制飲食，1年甩肉16公斤。（圖／翻攝自臉書@王必勝）

此外，王必勝坦言，減重路上最艱辛之處，是改變長久以來的生活習慣。他觀察到常見障礙，包括準時進食、維持固定食量，沒吃澱粉就沒有飽足感，或是心生倦怠不想運動。對此，他提出建議，指出只要撐過一個月，新習慣會逐漸取代舊習慣，就會相對容易許多。飲食控制部分，他建議「先減量」，再去調整飲食內容，而可先挑選「時間短、較方便」的運動，再逐漸增量。

王必勝1年甩肉16公斤「2處」大升級！「前後對比」太反差…網看呆：帥歐巴

王必勝曬出最新「前後對比」照，原本圓潤身形消失，腰間鮪魚肚大消風，露出健壯結實的手臂。（圖／翻攝自臉書@王必勝）





王必勝震「甩肉16公斤」撼畫面曝 「前後對比」判若兩人！

王必勝加碼曬出「前後對比」照，只見他身穿黑色短袖polo衫，下身搭配深色長褲，原本圓潤身形消失，腰間鮪魚肚大消風，露出健壯結實的手臂，身姿挺拔、氣色紅潤，帥氣站在電梯內對鏡自拍。驚人反差模樣曝光，再度震撼粉絲，短短4小時，就超過5600讚，網友大讚「面對疫情，必勝絕對勝，面對體脂，也是一樣」、「變化好大喔」、「健康瘦，就是讚」、「厲害，毅力令人欽佩」、「超有毅力的！」、「必勝！」、「認不出來了」、「帥ㄚ」、「瘦下來變帥了ㄋㄟ」、「真的太厲害的自制力！值得學習」、「霸氣也厲害」、「更帥更有精神！」、「偶像！」、「這兩張也差太多了吧」、「毅力的展現」、「完全變身帥歐巴了～」。





原文出處：王必勝1年甩肉16公斤「2處」大升級！「前後對比」太反差…網看呆：帥歐巴

更多民視新聞報導

李貞秀「火速斷開」台灣尪 網怒轟：已離婚的中國人！

蔡英文海巡驚見「加3台味」義大利麵 神回1句網怕爆拒絕！

威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！

