王忠銘不排除拚連任 綠營未定

連江縣4鄉5島歷經36年戰地政務，政治板塊向來被視為深藍及國民黨「鐵票區」，現任縣長王忠銘本屆上任前曾公開表示「只做1屆」，如今任期倒數，是否續拚連任成為地方焦點。地方人士透露，王忠銘受到宗親、鄉親遊說勸進，傾向再戰4年，但對外仍未鬆口。

民國111年地方選舉，由王忠銘與同屬國民黨的曹爾元、民進黨李問等3人競逐連江縣長。最終王忠銘以4337票、得票率50.99％勝出；曹爾元拿下3582票、得票率42.12％；李問則獲586票、得票率6.89％。藍營內部競爭激烈，至今仍牽動地方政治布局。

地方人士指出，離島航班不穩、青年返鄉、各鄉建設差距等，是連江縣長年來的問題，王忠銘上任後推出全國最高生育補助，被視為試圖緩解人口老化的關鍵政策，多數鄉親對其執政表現給予肯定。不過，「只做1屆」的承諾，也被地方選民放大檢視。

值得關注的是，縣府人事日前微幅調整，由行政處長陳明傑代理祕書長，部分地方人士視為「培養接班」訊號。地方相傳若王忠銘展開連任之路，將再以4年時間完成政務布局，任滿後由陳明傑接棒，但傳聞未獲王忠銘證實。

此外，外界也高度關注藍營是否再次上演「同室操戈」。由於曹爾元握有逾4成選票，其家族在各鄉皆有基礎。知情人士透露，若王忠銘正式宣布參選連任，曹家系統也可能再推人選，以國民黨籍或無黨籍投入，恐再現黨內互打場景。

綠營方面，民進黨曾於111年派出李問參選，在青年族群中具一定討論度，但李問現已離開馬祖，回台出任國安會副祕書長，黨內是否繼續提名人選、與地方勢力合作或選擇策略性禮讓，目前仍未定案。

隨著選戰腳步逼近，王忠銘是否宣布續戰、國民黨能否避免分裂，而曹家動向、民進黨布局以及交通建設、人口政策、青年返鄉等議題，都將左右選民最終選擇。