王忠銘擬拚連任 左右馬祖選情

連江縣長王忠銘本屆上任前曾公開表示「只做1屆」，如今任期倒數，是否續拚成地方焦點。（本報資料照片）

連江縣長王忠銘本屆上任前曾公開表示「只做1屆」，如今任期倒數，是否續拚成地方焦點，近期「馬祖資訊網」中出現建議國民黨徵召前連江縣地政局長曹爾元及民進黨徵召誰等討論，讓縣長選戰提前升溫。地方人士透露，王忠銘正待合適時間宣布再戰，民進黨人選持續難產中。

回顧民國111年地方選舉，連江縣長選舉國民黨王忠銘、國民黨曹爾元及民進黨李問三強鼎立。最終由王忠銘以4337票、得票率50.99％勝出；曹爾元則以3582票、得票率42.12％緊追在後；李問則獲586票、得票率6.89％。

王忠銘上任前曾對外表示「只做1屆」，如今是否打破承諾、爭取連任，備受關注。近期馬祖資訊網上出現建議國民黨徵召曹爾元參選的貼文，文中以「夏去秋走嚴冬來，馬祖需要有未來」為引，點名曹爾元為資深黨員，呼籲黨部審慎評估徵召參選的可能性。地方人士分析，訊息表面上是民意探詢，實際上像是為選戰試水溫。多數地方人士直言，王忠銘續拚連任「應無懸念」，目前僅待適當時機對鄉親說明。親近曹爾元人士則指出，曹是否再戰仍在評估中，不過曹家族長期深耕地方，基層實力不容小覷。

至於民進黨方面，各縣市縣市長提名人選已陸續定案，唯獨連江縣「只聞樓梯響」，尚未見具體布局。綠營人士透露，本屆參選的李問已返台出任國安會副祕書長，且日前甫新婚，參選可能性不高，黨內評估徵召合適人選。