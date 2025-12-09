王思佳不忍自揭交往「髒東西」 上閨蜜咪妃節目全說了

【緯來新聞網】女星王思佳日前受邀上閨蜜、COS界咪妃PODCAST節目《咪妃KIDS》，王思佳被問「結婚的好處…到底哪裡好」先是深呼吸口氣幽默說，過去交往過很多「髒東西」、「需要祭改的對象」；三十歲時單身被稱剩女很不好聽，「但我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己」。

王思佳受邀上閨蜜咪妃PODCAST節目《咪妃KIDS》。（圖／咪妃KIDS提供）

王思佳說：「但我跟我先生是遠距離戀愛。以前我絕不談遠距離戀愛，覺得遠距離太難掌控，你怎麼知道他在幹什麼。」接著又幽默說：「後來我才想說，他也不知道我在幹什麼。」解釋最後反而享受起這樣的關係，與老公結婚了。此外，王思佳也說覺得「我老公膽子也滿大的」敢娶她這種「性格鮮明的人」，「我算是個有什麼就講什麼的人。」不少網友看了這集很有共感，留言「好像懂了一些事」、「遠距離兩邊都是公平的」、「我死也要單身」、「想知道該祭改的是誰」。

咪妃今年因PODCAST在親職界打響知名度。（圖／咪妃KIDS提供）

咪妃今年因PODCAST在親職界打響知名度，連台北海洋科技大學(簡稱台北海大)新媒體學程也以咪妃的影音製作當作課程指標。深度親子旅遊業配邀約不斷，她國內外綠島、峇里島、澎湖、泰國、親子遊樂園到處跑，也因為她越來越有自信美，不少醫美邀約代言，她幾乎已經沒有空檔。



一直以來是COS天后的她，為了女兒小恩再升級為「COS媽」名號，每次為女兒小恩打造變裝影片，都引起網路媽媽們暴動，光「當你媽是COS」單元在網路就幫女兒累積破百萬流量，尤其是獵魔女團更是流量超過44萬，母女版的美少女戰士也超過38萬。



不少媽媽還指名買她女兒身上的COS造型，更成了小恩的鐵粉。咪妃今年也踏進兒童的姊姊界，創「榴槤姐姐」IP走進媽娃的唱跳世界，不少年輕媽媽還想跟他組團唱跳，還有不少娃娃粉絲追的她榴槤裝跑，讓她得意的很，有趣的是，好幾次她變裝成榴槤姊姊後，女兒小恩竟然認不出馬麻了，讓她哭笑不得。

