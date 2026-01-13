王思佳做月子曝「老公超雷行為」 完全無視產婦休息

王思佳在《綜藝OK啦》大吐產後心聲，直言老公常常把她氣到哭笑不得。她透露，生完孩子後身心早已疲憊，只想多看看女兒，卻發現老公全程「霸佔」寶寶，「他一直看、一直抱，好不容易跟我有眼神交流，才問一句妳要看喔？結果真的只給我看一眼，就又抱回去，沉浸在他跟女兒的兩人世界裡。」

王思佳。（圖／中天）

住進月子中心後，王思佳以沒能清靜，她說老公竟然帶著遊戲機同行，「我在坐月子，他在旁邊打電動，還說要把聲音放出來，讓我也有臨場感，那我是要怎麼睡？」更讓她崩潰的是，老公為了順利打遊戲，還三不五時要她幫忙詢問有沒有WiFi，完全無視她正在調養身體。

廣告 廣告

王思佳也無奈提到，只要需要老公幫忙，對方就會瞬間「人間蒸發」，「我真的沒聽過男生有便秘問題，但每次要出門、或是我需要他幫忙時，他就說要去上廁所。」說到最後，她乾脆自嘲找出對策，「後來我就直接把女兒送進廁所，反正人一定在裡面。」一番話讓現場笑聲不斷，也道盡不少媽媽的真實心聲。