王思佳地震前怨「聽到嗡嗡聲」！預言成功網嚇傻

娛樂中心／尤乃妍報導

27日晚間11點05分，台灣東部海域發生一起規模7的地震，深夜劇烈搖晃嚇壞全台民眾。而在地震發生前，女星王思佳就在Threads上發文表示家中頻頻傳出「嗡嗡聲響」，夜晚就發生地震，讓網友驚呼簡直是預言家。





王思佳才剛發文「聽到嗡嗡聲」！不到24小時地震驚呆網稱「預言家」

地震發生後，王思佳立刻在Threads上發文與網友報平安。 (圖／翻攝自Instagram、Threads@pinksophia0818）

27日晚間11點05台灣東部海域發生一起規模7的地震，全台均明顯有感，在稍早地震還沒發生時，女星王思佳就在Threads上發文，表示家中不斷傳出聲響，她表示是「嗡嗡嗡的低頻聲」，且持續超過一個小時，中間停下來不到5分鐘又再次傳出。貼文一出後，許多網友紛紛憂心留言詢問她住哪，並提到可能是「地震」要來了。

廣告 廣告

王思佳才剛發文「聽到嗡嗡聲」！不到24小時地震驚呆網稱「預言家」

所幸地震發生後並未造成太大傷害，王思佳本人也表示家中只有化妝品掉落。 (圖／翻攝自Instagram@pinksophia0818）

沒想到再27日晚間11點多，竟然真的地牛翻身。地震發生後，她本人再次震驚發文「我的天，地震也太大，大家還好嗎，報個平安」，許多網友湧入王思佳稍早聽到嗡嗡聲的貼文留言「預言家」、「結果真的地震，有些人聽得到耳鳴聲就會發生地震」，也有不少網友表示地震發生前有聽到地底傳出低鳴「我以為是我對聲音太敏感，近幾天才出現，夜深人靜特別明顯」、「我昨天也有聽到，但只有一次，很突然的，不過我的聲音時很刺耳的高頻率的聲音，原來這是要地震」、「我這幾天也是耳痛耳鳴逼逼叫的，然後不到幾小時就地震」。

原文出處：王思佳才剛發文「聽到嗡嗡聲」！不到24小時地震網嚇傻稱她「預言家」

更多民視新聞報導

罕見畫面！7.0強震夜襲 環狀線乘客沿鐵軌走回前一站

全球都震！南美洲祕魯近海 稍早發生6.2強烈地震

宜蘭強震毛孩反應曝光 影片釣出一票貓奴：真的會心疼

