王思佳屢在小紅書遭批！高EQ自嘲「提供素材」：我讓兩岸網友團結

王思佳6日擔任萌寵時裝周評審。（品牌提供）

中央內政部日前宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是涉及詐騙及資安問題，引發各界議論。王思佳今（6日）與薔薔、王心恬擔任第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」時尚秀評審，被問到是否有在使用小紅書，她直言自己少用並笑虧：「上面這麼多我的事情，我為他們提供多少素材，兩岸網友都沒這麼團結過」，幽默又相當高EQ。

對於前啦啦隊女孩粿粿遭到結婚3年丈夫范姜彥豐指控婚內出軌好友邱勝翊（王子），王思佳直言，她不想多加評論，「個人造業個人擔，別人的家務事我不便說什麼。而且我不是算命老師，一個人有幾段姻緣我不清楚啊」。

王思佳疼愛寵物又身為人母，談到近期的虐待動物新聞，語氣憤怒的說：「真的公布虐貓狗的人的長相，聽說是累犯！虐待動物跟虐童我都沒辦法接受，他們心理有問題，一定要接受懲處才行」。

