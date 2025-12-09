王思佳感情上遇「髒東西」 直呼：沒有一定要結婚！

王思佳（左）上咪妃節目分享和老公是遠距離戀愛。（圖／咪妃KIDS提供）

咪妃今年初開播Podcast節目《咪妃KIDS》，短短9個月便以呆萌不失真、敢言的風格，在年輕媽媽圈中引起巨大共鳴！她陸續探討女兒言語遲緩、愷愷案、以及婚姻諮商等社會親子議題，獲得廣大迴響，節目數度衝上Apple Podcast熱門節目冠軍，累積流量已突破百萬。

日前，咪妃邀請閨密王思佳上節目，兩人大聊敏感話題「結婚到底好不好？」，王思佳幽默分享過去交往過「髒東西」，並坦言曾因不願拖累自己而堅持不婚，「我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己」。

王思佳也提到和老公是遠距離戀愛，「以前我絕不談遠距離戀愛，覺得遠距離太難掌控，你怎麼知道他在幹什麼」，爆笑的是，王思佳又幽默說：「後來我才想說，他也不知道我在幹什麼？」最後反而享受起這樣的關係，與老公結婚了。她更打趣表示老公膽子也滿大的，敢娶這種「性格鮮明的人」。

讓不少網友看了這集很有共感，留言「好像懂了一些事」、「遠距離兩邊都是公平的」、「我死也要單身」、「想知道該祭改的是誰」。

咪妃因《咪妃KIDS》在親職界打響名號，獲台北海大新媒體學程將其影音製作列為課程指標。工作邀約不斷。她更跨足兒童界，創立「榴槤姐姐」IP，成為年輕媽媽們追捧的唱跳偶像。

