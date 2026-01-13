王思佳產後氣炸！控尪躲廁所逃避顧娃 靠「1招」破解

王思佳控訴老公經常在需要時消失。（圖／中天電視提供）





藝人王思佳與華裔美籍丈夫Joe結婚多年，近日她登上《綜藝OK啦》暢談「女人聊天比男人還『色』！原來『你』已成為她們的話題」，透露自己經常被老公氣到不行：「生完已經很辛苦了，我想看女兒，但我老公一直看，好不容易跟我有眼神交流，他才問我說『妳要看喔』？然後還真的只給我看一眼就抱回去，沉浸在他跟女兒的兩人世界裡。」

王思佳透露，就連自己住進月子中心，老公也讓她很頭痛：「我在坐月子，他帶遊戲機去打，還說要把聲音放出來讓我也感受一下才有臨場感，那我是要怎麼睡？而且他為了要打遊戲，還一直叫我去問有沒有WiFi。」

王思佳還提到，每次需要老公幫忙時總是找不到人：「我沒聽過男生有便秘的問題，但每次都在要出門時，或是需要他幫忙時說要去上廁所，所以我後來就直接把女兒送進廁所。」

依依認為女生聊天不一定都是在聊八卦。（圖／中天電視提供）

依依也分享，「我們女生聊的都是學術探討，像我發現演藝圈男生最容易得的就是膀胱炎，因為有時候拍戲、出外景沒時間上廁所，他們得了還不知道，因為他們不討論，只覺得為什麼上廁所會熱熱痛痛的，那他們一講，我們女生就說是膀胱炎，也會互相幫助說要吃什麼藥。」

但同場來賓梁赫群覺得女生聚會時，有更多話題都在抱怨另一半，讓他委屈地想替男生平反：「我坐在沙發，她（老婆）馬上就說『小孩都不用帶是不是？小孩姓梁耶』！有時候我帶小孩出門去附近買東西，還嫌我把小孩打扮的像公園阿伯，穿多了又會說我把他悶壞。」



