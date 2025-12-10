王思佳自爆感情黑歷史！遇過很多「髒東西」 結婚關鍵原因曝光

王思佳提及年輕時的感情史。咪妃KIDS提供

咪妃今年初「咪妃KIDS」PODCAST節目開張，大談現代媽媽經，才短短9個月，因她呆萌不失真的敢言風格，陸續探討愷愷案、女兒言語遲緩及婚姻諮商問題，讓節目數度衝上APPLE PODCAST熱門節目冠軍，流量超過百萬，咪妃感動到想哭，「剛開始因為女兒才發現社會親子問題很多，認為自己應該為媽媽們發聲，但很擔心不被接受。沒想到很多媽媽私訊我，說很喜歡我，謝謝勇敢說出她們心聲，讓我很感動！」

三人探討敏感話題。咪妃KIDS提供

日前咪妃的閨蜜王思佳也來上PODCAST，兩個已婚的媽媽討論的竟然是超敏感話題「結婚到底好還是不婚不生快樂一生好？」王思佳被問：「結婚的好處到底哪裡好？」先是深呼吸口氣幽默說，過去交往過很多「髒東西」、「需要祭改的對象」，直到30歲時單身被稱剩女很不好聽，「但我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己。」

原本不接受遠距離 王思佳轉念反而走進婚姻

王思佳表示：「我跟我先生是遠距離戀愛。以前我絕不談遠距離戀愛，覺得遠距離太難掌控，你怎麼知道他在幹什麼？」爆笑的是，王思佳又幽默說，「後來我才想說，他也不知道我在幹什麼。」語畢全場哄堂大笑，最後反而享受起這樣的關係，與老公結婚了。王思佳也覺得老公膽子也滿大的，敢娶她這種「性格鮮明的人」，「我算是個有什麼就講什麼的人。」

咪妃（左）和王思佳（右）擁有好交情。咪妃KIDS提供

咪妃女兒變裝影片破百萬流量 「榴槤姐姐」讓小恩認不出媽媽

咪妃每次為女兒小恩打造變裝影片，都引起網路媽媽們暴動，光「當你媽是COS」單元在網路就幫女兒累積破百萬流量，尤其是獵魔女團更是流量超過44萬，母女版的美少女戰士也超過38萬！不少媽媽成了小恩的鐵粉。咪妃今年也踏進兒童的姊姊界，創「榴槤姐姐」IP走進媽娃的唱跳世界，有趣的是，好幾次她變裝成榴槤姊姊後，女兒小恩竟然認不出馬麻了，讓她哭笑不得。



