王思佳被經紀人銃康 搶發片資源⋯自己出道了
王思佳近日上《綜藝OK啦》聊到被背後捅刀的故事，她提到自己遇過「搶資源」的經紀人，一位大型唱片公司相中她並約好下一次錄音，結果她等了二、三個月，經紀人始終說對方沒消息，沒多久竟變成經紀人自己發片。
王思佳講完這故事以後，現場眾人半信半疑，只有熊熊跳出來作證，直言自己也遇到兩任「很爛」的經紀人，一個A錢、一個A資源；甚至有廠商找她做醫美，被經紀人擋下：「要先幫他打，他覺得OK再幫我打。」
張立東也自曝被好友風田「捅一刀」的故事，有一次聚會到一點多，他收到一個女生的訊息，風田怂恿他，「你趕快叫她過來」，對方果真赴約，女生去上廁所時，風田先表態，「她臉看起來有點不自然，而且太高貴」，等女生回來後，還當面問：「妳是不是最近有去做醫美？妳敢不敢做豬鼻子？」女生做完豬鼻子後，聚會就此尷尬收場。
過沒多久，風田約他吃飯，張立東一到現場就看到同一位女生，風田直接牽起女生的手說：「不好意思立東，我跟她交往一陣子了。」這位女生還是他的前任、家具千金。
