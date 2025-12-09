王思佳認外國尪「膽子大」敢娶她！ 從「不談遠距離」到接受 親曝關鍵原因

四季線上／陳軒泓 報導

COS 界至尊天后咪妃今年初開始製作 Podcast 節目，大談現代媽媽經，因呆萌不失真的敢言風格，陸續探討愷愷案、女兒言語遲緩及婚姻諮商問題，短短9個月在年輕媽媽圈引起莫大圈粉效應，節目流量超過百萬，讓咪妃感動到想哭：「剛開始因為女兒才發現社會親子問題很多，認為自己應該為媽媽們發聲，但很擔心不被接受。沒想到很多媽媽私訊我，說很喜歡我，謝謝勇敢說出她們心聲，讓我很感動！」

咪妃年初起製作 Podcast 圈粉無數（圖／咪妃KIDS提供）

咪妃今年也踏進兒童的姊姊界，創造「榴槤姐姐」IP走進媽娃的唱跳世界，不少年輕媽媽還想跟他組團唱跳，還有不少娃娃粉絲追的她榴槤裝跑，讓她得意的很。有趣的是，好幾次她變裝成榴槤姊姊後，女兒小恩竟然認不出媽媽，讓她哭笑不得。

咪妃創新IP榴槤姊姊受孩子們歡迎，女兒小恩卻認不出她（圖／咪妃KIDS提供）

而日前咪妃的閨蜜王思佳也來上節目，二位已婚媽媽討論的竟是超敏感話題「結婚到底好還是不婚不生快樂一生好？」果然笑果十足，王思佳被問「結婚的好處」先是深呼吸口氣幽默說，過去交往過很多「髒東西」、「需要祭改的對象」；三十歲時單身被稱剩女很不好聽，「但我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己」。

王思佳（右）上咪妃節目談婚姻話題（圖／咪妃KIDS提供）

王思佳和老公是遠距離戀愛，她表示以前無法接受遠距離，覺得會因此難掌控另一半在做什麼，不過她笑說後來想想對方也不知道她的行蹤，最後反而享受起這樣的關係，於是與老公結婚了。她也認為老公膽子很大，敢娶像自己這種性格鮮明的人，並自認「有什麼就講什麼」。

