王思佳護尪「金句連發」怒槓爆料者：上輩子踩他骨灰罈？ 預告下半年出庭：帶來法院時尚OOTD

王思佳。鄒保祥攝

藝人王思佳自出道以來，便以率真、犀利的辛辣風格深受觀眾喜愛。每當外界出現對她個人或家庭的質疑聲浪，她總能以獨特的幽默感與高 EQ 迎刃而解。然而，近來針對她家庭私生活的種種不實揣測與流言蜚語，似乎已經跨越了她能容忍的底線。今（9日）她現身錄製自媒體節目時，面對接踵而來的爆料與刻意帶風向的網路言論，態度顯得格外堅定，並釋放出準備全面反擊的強烈訊號。

王思佳捍衛家人隱私。鄒保祥攝

捍衛家人隱私 狠酸謠言「始於智障」

王思佳今日主持 Podcast 節目《王室有約》時，首度嚴肅談及另一半頻頻遭到抹黑的狀況。由於美籍華裔老公 Joe Ho 的工作涉及保密協議，不便公開細節，沒想到竟被外界狹隘地臆測為「司機」或「保鑣」。

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對此，王思佳展現幽默本色反擊：「隔行如隔山，我老公不會甩尾，不知道怎麼有資格當司機？保鑣也要有海軍陸戰隊背景，不是有健身就可以當！」她無奈表示，過去自己常以開玩笑的方式自嘲，才讓謠言一再被反覆杜撰，更直言：「謠言止於智者，始於智障。賺多少錢、做什麼工作，都是他自己的事，他的隱私無關公眾利益。」

王思佳金句連發。鄒保祥攝

高齡拚二胎 輕鬆看待看老天安排

除了回應婚姻生活中的紛紛擾擾，現育有一女的王思佳也在節目中大方聊起備受大眾關心的二胎進度。雖然自己屬於高齡產婦，但對於迎來家庭新成員，她的心態調適得相當輕鬆。

王思佳開朗地分享，曾聽說有人 48 歲還能順利生產，因此如果有那個運氣，即便是懷上雙胞胎她也完全不排斥。不過現階段她強調一切不強求、順其自然，把期待留給緣分，全看老天爺的安排。

面對不實傳聞，王思佳（左）選擇開告。鄒保祥攝

王思佳金句連發 開告預告下半年出庭

面對長期以來的無中生有，王思佳這次決定不再姑息。她坦言，去年底就已經正式對未經查證便亂報導的週刊記者，以及在自媒體版面上惡意鬧事的酸民採取法律行動。

被問到究竟告了幾個人？王思佳語帶神祕地笑稱是「驚喜包」：「等他們收到就知道了！」她痛批這些爆料者：「不知道是不是我上輩子踩他骨灰罈，還是我去他祖墳尿尿，我就把他抓出來，我們面對面看！」

王思佳強調，提告純粹是為了捍衛家庭尊嚴與保護家人。不過，向來走在流行尖端的她，也不忘大展犀利本色，逗趣地預告下半年案件開庭時，她一定會精心打扮，絕對會為大家帶來一場精彩的「法院時尚 OOTD」。

王思佳告了不少人，稱之為「驚喜包」。鄒保祥攝



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