王思佳「假包事件」小紅書滿滿素材 笑言：兩岸沒這麼團結過

女星王思佳今（6日）首度受邀擔任第二屆臺北萌寵時裝週走秀評審，帶著女兒小王美與兩隻愛犬 Snow、Leo 共同現身。她在受訪時，除了對近日頻傳的虐待動物案件表達「零容忍」的憤怒立場外，也罕見談及自己過去捲入的「假包爭議」，更自嘲該事件為中國大陸社群平台小紅書提供了大量的討論素材，笑稱「兩岸網友沒這麼團結過」。

針對近日社會上多起虐待動物的案件，王思佳表達了極度的憤怒，她強調對此類事件採取零容忍的態度。「這種人真的不應該再讓他領養，我覺得一定要公佈他的長相，」王思佳痛批，這已經不是施虐程度的問題，而是行為人本身存在心理缺陷。「會有這樣行為的人，他本身就是心理有問題，我希望就是一定要重懲、一定要公佈長相！」

談到近日行政院依據《詐欺犯罪危害防制條例》擬對小紅書 APP 採取限制接取的爭議，王思佳表示自己平常沒有使用該平台。不過她隨即提到自己曾捲入的「假包爭議」，更幽默自嘲該事件反而讓她在小紅書上充滿了討論度。

王思佳笑言：「上面都我的事情，兩岸網友沒這麼團結過，哪壺不開提哪壺。」暗示她的爭議事件意外地成為了兩岸網友難得「團結」起來共同討論的熱門話題，再次展現她直率、自嘲的個性。



